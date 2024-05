Neonata trovata tra gli scogli, avvolta in una busta di plastica, è appena nata

Una terribile scoperta ha sconvolto la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo di una neonata è stato trovato senza vita tra gli scogli vicino agli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Calabria con la Sicilia. La tragica scoperta ha sollevato preoccupazioni e domande sulla dinamica degli eventi.





Dettagli inquietanti Il corpicino della neonata, apparentemente appena nata, era avvolto in una busta di plastica all’interno di uno zaino. Ancora più straziante è il fatto che al corpo era ancora attaccato il cordone ombelicale, suggerendo che il decesso sia avvenuto poco dopo il parto. La scelta di nascondere il corpo in questo modo suggerisce un disperato tentativo di occultamento.

Indagini in corso La polizia è intervenuta prontamente sul posto e ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica scoperta. Gli investigatori stanno lavorando per identificare eventuali testimoni e cercare di rintracciare la madre della neonata, che potrebbe trovarsi in condizioni di rischio o in stato di necessità.

La comunità locale è sconvolta da questa terribile scoperta e si spera che l’indagine possa fare luce su questo tragico evento. Restano molte domande senza risposta e l’intera comunità si stringe nel dolore per la perdita di questa piccola vita innocente.