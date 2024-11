Neonato maltrattato dal padre, sospetto di motivazione economica: “Voleva ricevere sussidio per disoccupazione”

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a seguito del maltrattamento del proprio figlioletto di soli 5 mesi, ricoverato in ospedale a Padova. Secondo il Gazzettino, potrebbe aver agito per ottenere un sussidio di invalidità, mettendo a repentaglio la vita del neonato.





Il bambino è attualmente ricoverato in prognosi riservata nella Clinica pediatrica dell’azienda ospedaliera euganea. Le sue condizioni restano gravi, mentre il padre, di origini vicentine, è stato arrestato in flagranza di reato sabato scorso e si trova nel carcere di Padova.

Secondo il Gazzettino, l’uomo potrebbe aver avuto un movente economico dietro questa terribile vicenda, rendendo ancora più inquietante un quadro già oscuro. Le accuse potrebbero aggravarsi se venisse confermato il possibile movente economico.

“I medici si erano infatti accorti che il cavo orale del bambino presentava lesioni che sembravano segni di mutilazioni. Non potevano certo immaginare che a causarle fosse proprio il genitore, il quale, sembrerebbe, mirava a provocare danni permanenti al figlio neonato per ottenere un’indennità dallo Stato”, riporta il giornale.

La madre del bambino ha assicurato di non essere coinvolta e di non sapere nulla, ma rimane da chiarire come abbia potuto non accorgersi delle condizioni di salute del figlio.

La polizia ha dichiarato: “Non ha opposto resistenza e non ha detto una parola”. Ora l’uomo deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.

La comunità locale è sconvolta da questa terribile vicenda e si chiede come sia possibile che un padre possa infliggere tali sofferenze al proprio figlio. La situazione è ancora in fase di indagine e si spera che giustizia venga fatta per il piccolo maltrattato.

Il direttore della clinica pediatrica ha dichiarato: “Le condizioni del bambino restano gravi e stiamo facendo il possibile per garantirgli le cure necessarie. È una situazione molto delicata e richiede tutta la nostra attenzione e professionalità”.

La polizia sta continuando le indagini per fare luce su questa terribile vicenda e assicurarsi che giustizia venga fatta per il piccolo maltrattato. Si spera che il bambino possa ripr