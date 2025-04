Elizabeth Anne, figlia di Tom Hanks: «Un’infanzia tra violenza e privazioni, il frigo era sempre vuoto o con cibo avariato»

Elizabeth Anne Hanks, figlia dell’attore di Hollywood Tom Hanks, ha recentemente pubblicato un’autobiografia dal titolo The 10: A Memoir of Family and the Open Road, che sarà disponibile dall’8 aprile. Nel libro, l’autrice ripercorre gli anni difficili della sua infanzia e adolescenza, segnati dalla separazione dei genitori e dal rapporto turbolento con la madre, Samantha Lewes, affetta da gravi problemi di salute mentale.





La separazione tra Tom Hanks e Samantha Lewes avvenne nel 1985, quando Elizabeth aveva solo cinque anni. Dopo il divorzio, lei e suo fratello Colin andarono a vivere con la madre, che si trasferì a Sacramento. Il padre li visitava nei fine settimana, ma nel frattempo si era legato a Rita Wilson, che sposò nel 1988 e con cui ebbe altri due figli, Chet e Truman.

Nel suo libro, Elizabeth Anne Hanks descrive gli anni trascorsi con la madre come un periodo di grande instabilità, caratterizzato da privazioni materiali e violenza emotiva. La donna, secondo quanto riportato dall’autrice, soffriva di numerosi disturbi mentali, tra cui il disturbo bipolare. Nonostante le difficoltà, Elizabeth esprime anche l’amore profondo che provava per la madre, nonostante la malattia e le sue manifestazioni.

«Dai 5 ai 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore, ero una ragazza di Sacramento. Vivevo in una casa bianca con colonne, un cortile con piscina e una camera da letto con foto di cavalli appese su ogni parete», racconta l’autrice. Tuttavia, con il passare del tempo, la situazione nella casa si deteriorò. «Il giardino si riempiva di escrementi di cane, e la casa puzzava di fumo. Il frigorifero era spesso vuoto o pieno di cibo scaduto, e mia madre passava sempre più tempo nel suo grande letto a baldacchino, studiando a fondo la Bibbia», scrive Elizabeth Anne Hanks.

La situazione familiare si aggravò ulteriormente quando la violenza emotiva della madre si trasformò in violenza fisica. Dopo un episodio particolarmente traumatico, Elizabeth decise di trasferirsi a Los Angeles, dove iniziò una nuova vita. La svolta arrivò con l’accordo di custodia che permise alla giovane di vivere con il padre, Tom Hanks, e la sua nuova famiglia. Questo cambiamento segnò un punto di svolta nella sua adolescenza, offrendole maggiore stabilità e serenità.

Nonostante la distanza e le difficoltà del rapporto, Elizabeth Anne Hanks mantenne un legame con la madre fino all’ultimo. «Nel mio ultimo anno di liceo, mi chiamò per dirmi che stava morendo», scrive nel libro. Samantha Lewes morì nel 2002 dopo una lunga battaglia contro un tumore.

L’autobiografia di Elizabeth Anne Hanks offre uno spaccato intimo e doloroso della sua vita, evidenziando le sfide affrontate durante l’infanzia e l’adolescenza. Il libro non è solo un racconto delle difficoltà, ma anche una testimonianza del percorso di elaborazione e crescita personale che l’autrice ha intrapreso. Attraverso le sue parole, Elizabeth cerca di dare voce alla complessità delle relazioni familiari e alla resilienza necessaria per superare i traumi del passato.

Con The 10: A Memoir of Family and the Open Road, Elizabeth Anne Hanks si propone di condividere con i lettori la sua esperienza, offrendo uno sguardo sincero e autentico sulle sfide che hanno segnato la sua vita. L’autobiografia promette di essere un’opera toccante e riflessiva, capace di suscitare empatia e comprensione per le difficoltà vissute dall’autrice e per il contesto familiare in cui è cresciuta.