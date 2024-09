Nettuno, incidente mortale: vittime un bambino e una donna incinta. Auto contromano, aperta indagine per omicidio stradale

Sgomento e dolore per la comunità di Nettuno dopo il drammatico incidente che ha portato alla morte di due persone, una donna incinta e suo figlio di cinque anni.





Un terribile incidente è avvenuto a Nettuno la sera del 4 settembre, provocando la morte di Sabrina Spallotta, una donna di 39 anni, incinta, e del suo nipote di cinque anni, Santiago. Entrambi si trovavano a bordo di un’auto, una Kia, condotta dalla sorella gemella di Sabrina, Simona, che fortunatamente è sopravvissuta, ma versa in condizioni gravi.

Il sinistro si è verificato quando un’auto, una Mini Cooper guidata da un uomo di 45 anni, ha improvvisamente imboccato la strada contromano, risultando fatale per le vittime. L’incidente, che ha avuto luogo in via del Cervicione, ha mostrato una dinamica drammatica: l’urto ha fatto sì che il veicolo delle donne andasse a collidere contro un albero e successivamente contro un muro.

La procura di Velletri ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale ed è in attesa dei risultati dei test tossicologici sull’autista della Mini Cooper. Se questi test dovessero rivelare la presenza di sostanze stupefacenti o alcol, la sua posizione giuridica potrebbe ulteriormente aggravarsi.A Nettuno, la comunità è in lutto per questa tragedia che ha stravolto la vita di una famiglia già provata dalla gioia della maternità. La sorella di Sabrina, Simona, è attualmente ricoverata nel San Camillo di Roma, dove i medici hanno valutato la possibilità di un cesareo d’urgenza, evitando però il peggio grazie alle cure tempestive.

Il comune di Nettuno ha visto emergere un clima di forte preoccupazione: residenti e amici delle vittime hanno espresso la loro incredulità, sottolineando i precedenti problemi di sicurezza lungo quella specifica strada, più volte segnalata come pericolosa. Effettuati i necessari sequestri delle due auto, le forze dell’ordine continueranno a indagare per fare chiarezza sulla tragica dinamica di quanto avvenuto.