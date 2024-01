Nicola Di Bari chi è: età, malattia, moglie, figli e biografia

Nicola Di Bari, il cui vero nome è Michele Nicola Scommegna, è un noto cantautore italiano nato a Zapponeta il 29 settembre 1940. All’età di 82 anni, ha una carriera musicale che lo ha reso una figura di spicco nel panorama musicale italiano. In questo articolo, esploreremo vari aspetti della sua vita e carriera.

Una Carriera di Successo

Nicola Di Bari è un artista di grande talento ed è stato riconosciuto come il quarto cantante a vincere il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive nel 1971 e 1972. Questo è un risultato straordinario che sottolinea la sua influenza e popolarità nella scena musicale italiana.

La Sua Vita Personale

Dal 1967, Nicola Di Bari è sposato con il suo primo amore, Agnese Girardello. La loro unione ha resistito per oltre 50 anni, un segno dell’amore duraturo che condividono. La coppia è ancora profondamente innamorata l’una dell’altra nonostante il passare del tempo. Hanno avuto la fortuna di accogliere quattro figli nella loro famiglia: Katty, Nicoletta, Arianna e Mathis.





Un Momento di Sfida

Nel 2020, Nicola Di Bari ha affrontato una sfida significativa per la sua salute. È stato ricoverato in rianimazione presso l’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di complicazioni legate a un’operazione alle coronarie, che aveva subito solo tre giorni prima. Fortunatamente, è riuscito a superare questo difficile momento ed è tornato in salute.

Una Carriera Musicale Eccezionale

La carriera musicale di Nicola Di Bari ha avuto inizio quando, da giovane, svolgeva diversi lavori, tra cui quello di muratore. Tuttavia, la sua passione per la musica lo ha spinto a esibirsi nei locali milanesi, dove ha attirato l’attenzione del proprietario della casa discografica Jolly, che ha deciso di metterlo sotto contratto.

Negli anni ’60, ha partecipato al Festival di Sanremo e a Cantagiro, ma è stato il 1970 a segnare il suo successo definitivo. In quell’anno, Gianni Morandi rinunciò al Festival di Sanremo e la RCA, la nuova casa discografica di Nicola Di Bari, lo scelse per sostituirlo. La canzone “La prima cosa bella,” scritta da lui e Mogol, lo ha reso famoso, raggiungendo il secondo posto. Altre sue canzoni di successo includono “Il cuore è uno zingaro.”

Inoltre, Nicola Di Bari ha il merito di essere il quarto cantante a vincere il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 con “Il cuore è uno zingaro” e nel 1972 con “I giorni dell’arcobaleno,” aggiudicandosi anche il premio Canzonissima nel 1971.

In conclusione, Nicola Di Bari è un’icona della musica italiana con una carriera straordinaria e una vita personale che è un esempio di amore duraturo. La sua musica ha toccato il cuore di molti e continuerà a farlo per le generazioni a venire.