“Non ha più senso restare”. Il cavaliere di Uomini e Donne vicino al saluto dopo solo poche settimane

Alla scoperta dell’intensità di questa stagione per Uomini e Donne; il celebre show di Maria De Filippi entra in un’energica nuova fase. Con la decisione presa da Brando, manca ancora quella di Ida. E c’è un cavaliere da poco tornato in studio che minaccia di abbandonare definitivamente il programma. Recenti eventi hanno visto Christian in un confronto acceso con Jasna, a cui ha confessato di aver baciato Giulia. Il suo gesto ha scatenato un’ondata di critiche severe da parte degli altri cavalieri.





“E’ grave la disonestà di Christian. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando non è arrivata Giulia. Da allora, la storia con Jasna è crollata. Prima di fare promesse e creare false speranze, uno ci dovrebbe pensare bene”. “È deprimente vedere come, all’arrivo di una donna più giovane e attraente per gli standard di molti, l’altra viene polverizzata. Eppure, questi uomini sperano sempre che dall’escalator possa scendere ancora la ‘donna dei loro sogni’. Che tristezza”.

Le Tensioni Crescono in Studio a Uomini e Donne

Marcello, adirato, si allontana in modo brusco dallo studio. “Quale pagliaccio alla corte… Il cucciolo paraculo descrive Jasna come una donna perfetta, denigra Giulia a cena con Jasna, e il giorno dopo esce con Giulia e “c’è stato un bacio significativo… lei è un tornado”. Mi mette amaramente i brividi una persona che si esprime con queste parole altisonanti e trae in inganno, non la tollererei nemmeno se fosse l’ultima sulla terra”.

Fervono i rumors che Marcello sta considerando seriamente di abbandonare il programma. Blasting news riferisce che: “Gli spettatori presenti durante la registrazione della nuova puntata hanno riferito che la dama Jessica è uscita sia con Diego che con Marcello, ma si è trovata a suo agio solo con il primo”.

Il mio consiglio è che “La relazione con Messina non ha iniziato molto bene, e questa situazione ha spinto Jasna (ex cavaliere) a intervenire per esprimere il suo punto di vista. Le osservazioni dell’ex partner hanno talmente infastidito Marcello che ha deciso di lasciare lo studio per non doverla ascoltare ancora.” Sembra che Maria De Filippi abbia riservato un commento al riguardo.