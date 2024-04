Khady, ex del cantante, non è sconosciuta: “Isola dei Famosi 2024, ora abbiamo capito chi è”

L’attuale stagione dell’Isola dei Famosi sta facendo molto parlare sia in TV che sul web. Da poco è stato scoperto un legame interessante tra la naufraga Khady Gueye e un noto personaggio dello showbiz, che non ha avuto un comportamento lodevole. Il tutto è stato rilevato nel corso dell’edizione di quest’anno, guidata da Vladimir Luxuria.





Non è ancora chiaro se Khady Gueye svelerà i dettagli di questa storia durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Tuttavia, è noto che questa figura pubblica è stata una parte significativa della sua vita passata. Nonostante non si siano mai esposti insieme in pubblico, la notizia della loro relazione è trapelata nello scenario del gossip, anche se non è durata a lungo.

Isola dei Famosi, Khady e la sua relazione con un personaggio noto: i dettagli

Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, ha fatto emergere questa notizia che riguarda l’Isola dei Famosi e Khady Gueye. Dai contenuti resi noti di alcune chat, sembra che l’ex compagno famoso di Khady sia un popolare cantante italiano. Vediamo insieme cosa è stato svelato.

Alcune fonti vicine a Khady Gueye hanno rivelato che la modella avrebbe avuto una relazione con il cantante Irama. La notizia è stata diffusa da un follower di Rosica che ha dichiarato: “Ho delle amiche che la conoscono bene… e parlano di una storia con Irama e altre cose strane. Secondo me, oltre ad essere molto bella è anche una persona intelligente; farà sicuramente un buon ruolo in questa Isola”.

Rispondendo al commento, Rosica ha confermato la relazione tra Khady e Irama, aggiungendo che lui “non l’ha mai presentata sui social perché se ne vergognava. E non solo, non la presentava proprio perché contemporaneamente frequentava altre ragazze. Scaltro Irama. Quindi, Khady è l’ex nascosta di Irama”.