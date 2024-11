“Non si può tollerare”. Grande Fratello, Anna Pettinelli esige l’espulsione di Lorenzo

Anna Pettinelli si scaglia contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, chiedendone l’espulsione: critiche pesanti a Pomeriggio Cinque per il comportamento del concorrente





La situazione di Lorenzo Spolverato all’interno del Grande Fratello sembra sempre più critica. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, l’opinionista Anna Pettinelli ha espresso giudizi durissimi contro il concorrente, arrivando a chiedere apertamente la sua espulsione dal reality show. Le sue parole si uniscono a un coro di critiche già emerse nei giorni scorsi, tra cui quelle di Beatrice Luzzi, che aveva puntato il dito contro Lorenzo durante la puntata del 20 novembre.

Nel corso della trasmissione, la Pettinelli ha analizzato il comportamento di Lorenzo e della sua compagna di gioco, Shaila, definendoli “due esibizionisti e narcisisti”. “Ho sempre detto che credo alla loro passione e attrazione, ma sono molto simili: entrambi spudorati e manipolatori,” ha dichiarato, aggiungendo che il loro rapporto è una continua lotta di controllo.

Lo scontro con Helena e il commento controverso

L’episodio che ha inasprito le critiche è stato un confronto acceso tra Lorenzo e Helena Prestes, la modella brasiliana. Durante una discussione, Lorenzo avrebbe usato toni inappropriati, culminando con un commento verso Shaila: “Fa niente, se lo merita”. In seguito, avrebbe raccontato un aneddoto personale che ha sollevato ulteriori perplessità: “Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo dei passi avanti, ma non sono ancora una persona finita”.

Questi episodi hanno attirato l’attenzione anche sui social, dove un video circolante su X ha alimentato le polemiche. Nel filmato, Lorenzo avrebbe descritto Helena in termini poco rispettosi, scatenando una nuova ondata di indignazione tra i telespettatori.

Pettinelli contro Lorenzo: “Non può stare nella Casa”

La Pettinelli, che ha una lunga carriera come opinionista e docente ad Amici, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo parere. “Io spero che caccino Lorenzo. Non lo odio, ma un uomo non può rivolgersi alle donne in questo modo. Questo non è un uomo con la ‘u’ maiuscola,” ha dichiarato durante Pomeriggio Cinque. Ha poi sottolineato come certe immagini trasmesse dal reality non siano accettabili dal punto di vista morale: “Alcune scene non dovrebbero andare in onda, sono moralmente basse”.

Le critiche della Pettinelli hanno trovato eco in altri volti noti del panorama televisivo, come Caterina Collovati, che ha rincarato la dose: “Io lo caccerei. Non ha dimostrato nulla se non comportamenti inadeguati e offensivi. L’ultima cosa che ha fatto è stata vergognosa”.

La posizione di Signorini e il futuro di Lorenzo

Le richieste di espulsione rivolte al conduttore del programma, Alfonso Signorini, mettono pressione alla produzione del Grande Fratello. Il comportamento di Lorenzo è stato al centro delle discussioni non solo all’interno della Casa ma anche tra il pubblico, che sembra diviso tra chi lo condanna e chi cerca di comprenderne le motivazioni.