Nonna e nipotina colpite da un’auto mentre attraversano sulle strisce mano nella mano: la donna deceduta, la piccola in ospedale

Una tragedia si è verificata nel quartiere Bravetta a Roma, quando una donna di 82 anni e la sua nipotina di 7 sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Purtroppo, la nonna è deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Camillo, mentre la piccola è stata soccorsa in codice giallo e fortunatamente non è in pericolo di vita.





Dettagli sull’incidente

L’incidente ha avuto luogo il 7 giugno in via Silvestri, e la conducente dell’auto coinvolta è una donna di 64 anni. Dopo l’incidente, la conducente si è immediatamente fermata per prestare soccorso e ha allertato le autorità competenti. Attualmente, la polizia di Roma Capitale sta conducendo un’indagine sull’accaduto e la conducente potrebbe essere indagata per omicidio stradale e lesioni.

La macchina guidata dalla donna è stata sequestrata per ulteriori accertamenti, e sono stati disposti test alcolemici e tossicologici per verificare le sue condizioni al momento dell’incidente. Inoltre, il cellulare della conducente è stato sequestrato per determinare se stesse utilizzando il telefono al momento dell’incidente.

Questa tragedia ha scosso la comunità locale e le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze dell’incidente e assicurare che sia fatta piena giustizia per le vittime coinvolte.