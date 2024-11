Nunzia De Girolamo in onda a ore tarde, stoccata contro la Rai: “Orari assurdi, ringrazio chi è ancora sveglio”

Il momento che tutti aspettavano, soprattutto chi guarda da casa e che ringraziamo perché rimane sveglio a quest’ora pazzesca. Lo dice sorridendo Nunzia De Girolamo, ma si sente chiaramente un pizzico di polemica nelle sue parole all’inizio di Ciao Maschio. Il programma del sabato sera parte dopo Ballando con le Stelle, quindi non inizia mai prima dell’1.30, che è davvero tarda.





Gli ascolti di Ciao Maschio

È un’arma a doppio taglio per Ciao Maschio, perché da un lato servono telespettatori coraggiosi e pronti a restare svegli per vedere il programma, dall’altro è proprio Ballando con le Stelle che passa a Ciao Maschio un bel pezzo di pubblico, che aiuta a far schizzare gli ascolti, secondo la logica che in tv conta più di tutto. Ciao Maschio arriva fino al 20% di share, cose che sembrano impossibili per un programma in onda a quell’ora senza una programmazione forte prima.

C’è chi dice che Ciao Maschio potrebbe reggersi anche da solo e che quindi la Rai dovrebbe provare a metterlo in orari diversi durante la settimana, sia su Rai1 che su Rai2, per vedere se una messa in onda prima possa giovare al programma.

Nunzia De Girolamo: “Questo programma nasce per la seconda serata”

Una cosa è certa, quella della seconda serata sembra proprio l’ideale per De Girolamo, come diceva in un’intervista a Fanpage di aprile scorso: “Secondo me questo programma è fatto per la seconda serata, non starebbe bene in un altro orario. All’inizio è stata dura, l’anno scorso abbiamo chiuso con una media del 15%, ma dall’altra parte c’è sempre stata Maria De Filippi, che non è proprio una passeggiata. Però non rinuncerei mai a questo orario, è diventata un’abitudine per me e per chi mi ha seguito in questi anni. Un altro orario richiederebbe una rivoluzione”.