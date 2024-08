Offerta Inaspettata per Anthony Ammirati: 250.000 Dollari per uno Spettacolo in Webcam

Una proposta provocatoria dal sito per adulti

Anthony Ammirati, l’astista ventunenne che ha catturato l’attenzione durante le Olimpiadi di Parigi 2024, è al centro di una notizia che ha generato scalpore nei social media. Dopo un incidente bizzarro durante la sua performance, il giovane atleta ha visto la sua notorietà schizzare alle stelle, passando da 24.000 a oltre 206.000 follower su Instagram in un tempo record. Questo aumento esponenziale di popolarità si deve a un episodio singolare in cui, durante il tentativo di superare il record di 5 metri e 70, il suo corpo ha avuto uno scontro inaspettato con l’asticella, suscitando una reazione virale tra gli utenti.





L’offerta di CamSoda ad Anthony Ammirati

Dopo il suo imprevisto in gara, il sito CamSoda, specializzato in contenuti per adulti, ha deciso di approfittare del momento di celebrità di Ammirati. Come riportato dal Mirror, l’atleta è stato contattato con un’offerta choc: 250.000 dollari per realizzare uno spettacolo in webcam della durata di 60 minuti. In una lettera firmata dal Vice Presidente del sito, Daryn Parker, l’idea è quella di premiare il talento “sotto la cintura” di Anthony, nonostante il suo fallimento nel qualificarsi per la finale.

Parker ha scritto: «Caro signor Ammirati, la mia prima reazione è di esprimere la mia compassione per la tua mancata opportunità di competere per la medaglia olimpica. Se potessi decidere, ti premieri per il tuo talento in bella vista. Ti scrivo per offrirti fino a 250.000 dollari in cambio di uno spettacolo in webcam in cui potresti mostrare la tua merce… escludendo l’asta, ovviamente. Che ne dici? Anche senza l’oro olimpico, potresti guadagnare qualcosa di prezioso tramite i tuoi fan su CamSoda. Dovrebbe contare, non credi?».

L’offerta di Parker non finisce qui, poiché continua a sottolineare i vantaggi che Ammirati potrebbe ottenere: «Inoltre, non dovrai più sopportare la pressione dei pantaloncini da competizione, quindi sentiti libero di mostrare al mondo perché meriti di partecipare a un’altra competizione olimpica. Se accetti, potremo discutere i dettagli e rispondere a qualsiasi tua domanda».

La reazione di Ammirati

Nonostante l’ironia e la provocazione dell’offerta, Ammirati continua a focalizzarsi sul suo percorso atletico. Dopo l’incidente, ha dichiarato: «È stata una grande delusione. Ero al 100% fisicamente, le condizioni erano buone, ma non è andata come speravo». Queste parole riflettono la sua determinazione e il desiderio di eccellere nel suo sport, anche di fronte a eventi imprevisti che possono influenzare la sua carriera.

Le Olimpiadi 2024 stanno davvero mettendo in evidenza quanto possano essere imprevedibili e al contempo interessanti sia per gli atleti che per il pubblico. Mentre gli occhi restano puntati su Ammirati e il suo futuro nella saltata con l’asta, il mondo del web continua a seguire con curiosità le sue avventure oltre il contesto sportivo.

Si prevede che l’atleta potrebbe usare questa notorietà per attirare offerte più convenienti, sia nel mondo dello sport che in quelli alternativi, dimostrando che a volte la fama arriva negli modi più inaspettati.