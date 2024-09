Omaggio a Schillaci prima di Juve-Napoli: un momento rovinato dagli insulti, il Real Madrid ricorda l’eroe del ’90

Un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci interrotto durante Juve-Napoli dagli insulti dei tifosi, mentre il Real Madrid lo celebra con maestria.

Un brutto episodio ha macchiato il prima della partita Juventus-Napoli: il momento di silenzio per ricordare Totò Schillaci, l’eroe dell’Italia dei Mondiali ’90, è stato rovinato da alcuni tifosi del Napoli. Il gesto non è passato inosservato, attirando immediata disapprovazione da parte dei presenti all’Allianz Stadium.





Durante il minuto di silenzio, alcuni sostenitori azzurri avrebbero lanciato insulti, tra cui l’appellativo “munnezza”, e ciò ha scatenato una reazione di fischi e cori di protesta dai tifosi bianconeri. Questo è avvenuto in un momento che avrebbe dovuto essere di grande rispetto e commozione. L’incipit della commemorazione era stato ben accolto, con applausi e l’esposizione di uno striscione dedicato a Schillaci: “Nelle Notti Magiche brilla una stella. Ciao Totò”. Non dimentichiamo che Schillaci ha indossato anche la maglia della Juventus, condividendo il campo con leggende come Antonio Conte. Durante un’intervista, Conte ha espresso la sua emozione nel ricordare l’ex compagno, evidenziando l’importanza di Schillaci per il calcio italiano.

Nonostante il brutto episodio, la celebrazione di Schillaci merita di essere sottolineata. Infatti, il campione siciliano ha ricevuto un omaggio significativo anche al di fuori dei confini italiani.

Il Real Madrid ricorda Totò Schillaci sulle note di Morricone

Diverso il clima al Santiago Bernabeu, dove un altro meraviglioso tributo è stato riservato a Totò Schillaci. Prima dell’incontro di Real Madrid-Espanyol, un minuto di silenzio è stato osservato in sua memoria, impreziosito dalle note commoventi di Ennio Morricone. La cornice del celebre stadio, situato nel cuore di Madrid, ha applaudito l’iniziativa, dimostrando come Schillaci sia apprezzato e riconosciuto internazionalmente.

Carlo Ancelotti, coach del Real Madrid e suo compagno in azzurro, sarà sicuramente stato toccato da questo momento, ricordando con nostalgia quelle settimane indimenticabili in cui l’Italia si rese protagonista nel mondo del calcio. I racconti di Ancelotti e le sue esperienze condivise con Schillaci durante le Notti Magiche del 1990 hanno arricchito la cerimonia, rendendola ancora più suggestiva.

Simili omaggi dimostrano l’importanza di valori come il rispetto e il ricordo per chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Mentre in Italia ci sono statisti che non sempre rispettano la memoria storica, in Spagna, il culto della figura di Schillaci è un segno di apertura e riconoscimento mondiale.

In sintesi, l’omaggio a Totò Schillaci è stato un mix di emozioni contrastanti, dove il momento di rispetto in Italia è stato funestato da atti di irriverenza, mentre all’estero, in particolare a Madrid, il suo nome è stato celebrato con la dignità che merita. La sua leggenda vive, e la sua carriera continua a ispirareil mondo calcistico, dimostrando che il vero amore per lo sport non conosce confini.