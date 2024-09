Ornella Vanoni al Power Hits Estate: “A un passo dai 90 anni, festeggiare? Si piange”

La celebre cantante Ornella Vanoni, prossima a compiere 90 anni, ha commentato il suo imminente compleanno durante la sua esibizione al Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5, tenutosi all’Arena di Verona. Vanoni ha presentato il suo nuovo singolo “Perduto” e ha scherzato con i conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campese sul palco.

Le parole di Ornella Vanoni al Power Hits Estate 2024

Durante la serata, Ornella Vanoni ha presentato in anteprima il suo nuovo brano “Perduto”, parte del suo prossimo album in uscita il 18 ottobre. La cantante ha descritto il disco come “rosso” e ha scherzato sui gesti che ha fatto sul palco, commentando la censura e l’ironia della situazione.

Vanoni, che compirà 90 anni il 22 settembre 2024, ha risposto alla domanda dei conduttori riguardo al suo compleanno: “Cosa c’è da festeggiare? Al massimo piangiamo tutti insieme”. Ha poi parlato del suo brano “Perduto”, una rivisitazione di una canzone pubblicata nel 1992, esprimendo quanto ancora oggi la emozioni cantarla.

La scaletta del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5

La serata all’Arena di Verona ha visto la partecipazione di numerosi artisti amati dal pubblico italiano. Tra i protagonisti della serata ci sono stati Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Anna, Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, BigMama, BNKR44, Boomdabash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, e Tony Effe.

La performance di Ornella Vanoni è stata uno dei momenti più attesi della serata, con il pubblico che ha accolto con entusiasmo la sua nuova canzone e le sue parole toccanti. La cantante ha concluso la sua esibizione accompagnata da Stash, frontman dei The Kolors, lasciando il palco tra gli applausi.