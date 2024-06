Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 23 giugno 2024

Ariete: Energia e determinazione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, gli Ariete sono grintosi, energici e tenaci in questo periodo. Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente state meglio e volete riprendere quota. Non rifiutate proposte che arrivano in questo momento, se c’è un accordo in ballo da tempo sarebbe il caso di concluderlo entro il 30 giugno. Se c’è una persona che vi interessa, incontratela entro domenica, non sottovalutate i nuovi amori e le nuove amicizie.





Toro: Attenzione alle parole

Per i Toro, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di contare fino a dieci prima di parlare o di fare una scelta di cui non siete sicuri. Alcune parole potrebbero infastidire una persona che non capisce il vostro spirito critico e dissacrante. Il rischio è di sollevare un polverone, quindi attenzione, anche se siete impazienti e volete premere sull’acceleratore durante quest’estate.

Gemelli: Recupero e novità

Queste giornate portano qualcosa in più per i Gemelli, soprattutto per chi deve recuperare da un problema fisico e tornare in forma dopo un periodo complicato. Nella seconda parte di luglio ci saranno stelle davvero interessanti, quindi cercate di “traghettare” la situazione fino a quel momento. Tutti coloro che hanno fatto una nuova conoscenza a giugno la porteranno avanti al meglio, sarebbe il caso anche di organizzare un bel viaggio e di cambiare aria.

Cancro: Attenzione alle polemiche

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna dissonante provoca qualche lieve fastidio per i Cancro, ma non incide granché sul loro periodo positivo. Potreste arrabbiarvi per una frase poco felice del partner, ma niente di allarmante; in ogni caso, meglio essere cauti con le parole ed evitare le polemiche.

Leone: Entusiasmo e lucidità

Per il Leone, l’oroscopo di Branko indica che, seppur scarso di lucidità, il segno è entusiasta, e probabilmente in un periodo come quello che sta attraversando, è la cosa migliore che potrebbe aspettarsi.

Vergine: Anticipare il negativo

Molto interessante la capacità del segno della Vergine di anticipare gli effetti negativi di qualsiasi evento, anche positivo, secondo l’oroscopo di Branko. Potrà essere considerato pessimista da alcuni, ma indubbiamente utile.

Bilancia: Progressi personali

Interessante valutare i progressi nel comparto personale per la Bilancia. Solo successi, sarà impossibile raccoglierli, ma il segno è abbastanza positivo nel notare tendenzialmente il bene e non il male nelle cose che farà.

Scorpione: Forza e sensibilità

Imbattersi negli ostacoli renderà lo Scorpione forte, ma anche potenzialmente meno sensibile a certi temi, sociali e personali. Il segno non dovrà dimenticare di essere se stesso, nel bene e nel male.

Sagittario: Cambiamento richiesto

Pessimista cronico, quasi una forma radicale di cambiamento richiesto da qualcuno nei confronti di qualcosa, il Sagittario è pronto a configurarsi come personalità positiva, ma dovrà fare uno sforzo radicale.

Capricorno: Distrazioni e cambiamenti

Distraibile facilmente, il Capricorno ha bisogno di cambiamenti, non radicali ma fare qualcosa di diverso al termine di ogni giorno della settimana che lo attende.

Acquario: Personalizzazione positiva

Abbastanza personalizzabile la settimana per l’Acquario, condizione che avrà spunti più positivi che negativi: la personalizzazione inizierà praticamente da subito, in amore in particolare avrà “carta bianca”.

Pesci: Sensibilità e produttività

Secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio si metterà un po’ di “traverso” per i Pesci, condizione che potrebbe renderli meno produttivi del solito. Tuttavia, la loro sensibilità risulterà aumentata.