Oroscopo Branko oggi 10 luglio 2024

Ariete

L’Ariete vede sbloccarsi il lavoro e deve aspettare un incontro speciale in prospettiva amore. In arrivo cambiamenti significativi sul lavoro (svolta imminente dopo settimane di fermo o di attesa di risposte) ma attenzione anche all’amore perché questa sarà un’estate cruciale per gli incontri sentimentali!





Toro

Luglio è per il Toro un mese di decisioni importanti, soprattutto nelle relazioni che però ora sono favorite da una buona Venere. Questo pianeta aiuterà il Toro a tagliare ciò che non serve facendolo concentrare su quello che vale davvero.

Gemelli

Per i Gemelli si prospetta una giornata in cui cercare di selezionare attentamente le compagnie, in amore e sul lavoro ma anche all’interno della propria cerchia di amicizie! Intanto l’estate chiama all’amore quindi aprire il cuore senza alcuna paura né paranoia!

Cancro

Il Cancro deve mettere una croce sul passato, aprire il cuore e via le paranoie. Stupirà tutti in senso negativo o positivo. Non potrà passare inosservato in particolare sul lavoro.

Leone

Per il Leone ci saranno confronti interessati ma anche una voglia reciproca a cambiare l’opinione altrui in famiglia. Meglio evitare di stare sulla difensiva.

Vergine

La Vergine deve seguire il cuore e l’istinto, basta razionalità. Assolutamente in grado di gestire le proprie emozioni cosa che la Vergine sa fare benissimo. Però non dovrebbe fare tutto in funzione di ciò.

Bilancia

Per la Bilancia in arrivo un amore inaspettato, magari un incontro fugace che può diventare qualcosa di più in breve tempo. Relazioni intriganti grazie a Venere ma dovrà impegnarsi nelle nuove conoscenze e non chiudersi in casa…

Scorpione

Lo Scorpione dovrà essere propositivo ma anche attento ai consigli degli altri, una persona lo aiuterà a risolvere un problema e farebbe bene a darle retta! Intanto l’influsso positivo prosegue quindi procedere con i propri progetti.

Sagittario

Il Sagittario è in recupero sul lavoro e in amore, non fremete, ci vorrà un po’ di tempo. Dopo mesi difficili finalmente sta recuperando e respirando aria nuova, ricordi che si trova in una stagione importante per i rapporti lavorativi e sentimentali e che farà da preludio ad un’ottima seconda parte di 2024.

Capricorno

Per il Capricorno abbastanza limitate le capacità deduttive del segno. Però non saranno così necessarie.

Acquario

L’Acquario sarà in grado di apportare delle modifiche in merito al proprio lavoro. Condizione che non dovrà essere evitata per principio.

Pesci

Per i Pesci nuovi incontri previsti nel pomeriggio. Attenzione a non giudicare troppo presto. Venere, vostra prima stella, diventa dolce e premurosa in Cancro. Oggi riesce a difendervi dal dispettoso Mercurio che avanza nel cielo estivo.