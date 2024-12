Pacchi Amazon lasciati nel bosco, il corriere si giustifica: “Troppa pressione per le consegne”

Un corriere sopraffatto dal carico di lavoro natalizio ha lasciato decine di pacchi nel bosco. La polizia ha risolto il caso.





Un episodio insolito ha coinvolto un corriere di Amazon a Lakeville, nel Massachusetts. Sopraffatto dal carico di lavoro durante il periodo natalizio, l’autista ha deciso di abbandonare oltre 80 pacchi al limite di un bosco. A scoprire il gesto è stato un agente della polizia locale, in servizio di pattuglia notturna.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa. L’agente, durante il suo consueto giro, ha notato alcuni contenitori riflettenti tra gli alberi. Avvicinatosi con una torcia, ha trovato tre grandi ceste piene di pacchi Amazon disseminati lungo un’area del bosco.

Dopo il ritrovamento, i contenitori sono stati portati alla stazione di polizia di Lakeville. Gli agenti hanno contato oltre 80 pacchi. Inizialmente, il caso sembrava un mistero, poiché non risultavano denunce di furto o smarrimento.

“La scena era insolita. Tre grandi contenitori pieni di pacchi Amazon erano sparsi per diversi metri nel bosco,” ha dichiarato la polizia in un comunicato. Il giorno seguente, le autorità hanno contattato il centro di distribuzione Amazon più vicino per restituire i pacchi e assicurarsi che venissero riconsegnati.

Poco dopo, il mistero è stato risolto. Un autista di Amazon si è presentato alla stazione di polizia confessando di essere l’autore dell’abbandono. L’uomo ha spiegato che, stressato dalle numerose consegne, aveva lasciato i pacchi sul ciglio della strada con l’intenzione di recuperarli nei giorni successivi.

“La mia intenzione era di tornare a prenderli,” ha dichiarato il corriere, ammettendo di aver agito in un momento di sconforto. La polizia ha deciso di non formulare accuse penali contro l’uomo, considerando il caso come una questione di risorse umane.

“Siamo orgogliosi del modo in cui i nostri agenti hanno gestito la situazione,” ha dichiarato il capo della polizia di Lakeville. “Non stiamo procedendo con accuse penali; stiamo trattando l’episodio come una questione interna ad Amazon.”

Amazon, dal canto suo, ha confermato che tutti i pacchi sono stati rientrati nel circuito di consegna e sono arrivati regolarmente ai destinatari prima di Natale. “Ci impegniamo a garantire che tutti i nostri clienti ricevano i loro ordini puntualmente,” ha dichiarato un portavoce della società.

Nonostante l’assenza di conseguenze legali, il gesto del corriere potrebbe portare a ripercussioni lavorative. Amazon sta valutando la situazione, sottolineando che tali comportamenti non sono compatibili con gli standard aziendali.

Il caso evidenzia lo stress a cui sono sottoposti i lavoratori della logistica durante il periodo natalizio, quando la mole di ordini raggiunge il suo picco massimo.

Grazie all’intervento della polizia e alla collaborazione con Amazon, i pacchi sono stati consegnati ai legittimi destinatari, salvando così il Natale per decine di famiglie a Lakeville.

L’episodio, sebbene insolito, ha messo in luce l’importanza della prontezza operativa di Amazon e l’efficienza delle forze dell’ordine nel risolvere una situazione che avrebbe potuto creare molti disagi.