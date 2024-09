Palpeggia una ragazza sul bus e si scusa: “Non sono alcolista, non uso sostanze e le bionde non mi interessano”

Un ragazzo di 23 anni, accusato di aver palpeggiato una ragazza su un autobus in via Tiburtina a Roma, è stato arrestato e attualmente si trova in carcere. La sua difesa ha sollevato scalpore, riportata dal quotidiano La Repubblica: “Ma che violenza sessuale! Io ho otto ragazze e non mi piacciono neppure le bionde“. Nonostante il tentativo di giustificarsi, i giudici non sono stati convinti e hanno convalidato l’arresto.





Inizialmente, il tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari, ma i genitori del giovane hanno riferito di non poterlo ospitare a causa dell’inagibilità della loro abitazione. Secondo la ricostruzione fornita dai pm, il giovane avrebbe tentato di baci la ragazza e, con un gesto repentino, le avrebbe impedito di allontanarsi, palpeggiandola anche nelle zone intime. La vittima, una volta riuscita a divincolarsi, si è subito recata a informare le forze dell’ordine.

Poco tempo dopo, gli agenti del commissariato Prenestino hanno rintracciato e bloccato il ragazzo. In aula, l’indagato ha condiviso la sua storia personale: “Sono cresciuto al Bronx, precisamente in via Guido Calcagni, a Torrevecchia. Mio padre è un ex detenuto che ora lavora come capo cantiere. Quando ero piccolo, mi hanno sparato e ho vissuto situazioni difficili, finendo in casa famiglia e poi in comunità a Parma, Palermo e Roma per un totale di otto anni“.

Nella sua testimonianza, ha cercato di smontare le accuse: “Non sono un alcolista, non uso crack, ma sì, fumo canne. Vi dico che non ho mai fatto certe cose, chiedete in giro chi sono. In tutta Roma mi conoscono. Le castane sono le mie preferite, non le bionde”. Tuttavia, il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto, e si prevede che il giovane sarà sottoposto a una perizia psichiatrica nei prossimi giorni.

Questo caso ha riacceso il dibattito sulle molestie sessuali e sulla sensibilizzazione dei giovani riguardo al giusto consenso nelle interazioni. Le autorità locali hanno già annunciato corsi di formazione per gli studenti, con l’obiettivo di prevenire simili episodi in futuro.