Panico e multe annullate: Mauro Corona sfida Berlinguer e denuncia i responsabili, svelando i danni alla salute provocati dal siero

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona, ospite del programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, ha espresso opinioni dure sul vaccino contro il Covid-19, definendolo un “obbligo dittatoriale” e accusandolo di aver compromesso la sua salute fisica. Corona ha anche sostenuto che sia giusto annullare le multe inflitte ai “no-vax”.





Durante il dibattito, Bianca Berlinguer ha chiesto a Corona se fosse d’accordo con la decisione di cancellare le sanzioni per chi aveva rifiutato il vaccino obbligatorio. Lo scrittore non ha esitato a rispondere: “Ma ci mancherebbe altro. Pagare delle multe per un obbligo dittatoriale che io non voglio fare e mi obbligavano, oppure paghi la multa. Quella era una mini-dittatura della salute”.

La discussione si è poi spostata sul vissuto personale di Corona, che ha raccontato i problemi di salute che, secondo lui, sono derivati dalla somministrazione del vaccino contro il Covid. Alla domanda diretta della conduttrice, “Eh però lei si è vaccinato, no?”, lo scrittore ha replicato con toni decisi: “Non tocchiamo questo tasto. Io mi sono trovato la vita rovinata col vaccino Covid. La vita rovinata fisicamente”.

Proseguendo, Corona ha approfondito il suo punto di vista, lamentando un netto peggioramento delle sue condizioni fisiche: “Non sono più stato lo stesso. Prima avevo 110 di salute, come una laurea con lode. Adesso ho 90. E vi spiegherò anche i postumi che mi ha lasciato questo disgraziato vaccino al quale mi hanno obbligato”.

La conversazione si è poi nuovamente focalizzata sulla questione delle multe. Quando la conduttrice ha chiesto se considerasse giusta la decisione di annullarle, Corona ha ribadito il suo pensiero: “Non è che non mi sembri una cosa giusta questa. Mi sembrava una cosa ingiusta multare coloro che non volevano farsi il vaccino. Questa era un’imposizione dittatoriale e quindi fanno bene a non pagarla. Hanno intuito la scelleratezza che avevano combinato, almeno condonano le multe a coloro che erano attinti, come dice la polizia, da questo provvedimento”.