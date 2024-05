Pantene termina la collaborazione con Chiara Ferragni: chi è la nuova volto della marca?

Dopo anni di una proficua collaborazione, Chiara Ferragni ha concluso il suo rapporto professionale con Pantene, lasciando spazio alla modella israeliana Havi Mond come nuova volto della campagna pubblicitaria del noto marchio di prodotti per capelli. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo sia per il brand che per le due influencer.





La collaborazione tra Chiara Ferragni e Pantene è stata lunga e fruttuosa, caratterizzata dal lancio di prodotti personalizzati che portavano il suo nome e dalla sua presenza in varie campagne che hanno riscosso grande successo a livello globale. Tuttavia, recentemente Pantene ha deciso di rinnovarsi scegliendo Havi Mond, che già vanta collaborazioni con marchi di alto profilo come Chanel, Calvin Klein, e Ralph Lauren.

Attualmente, Chiara Ferragni si trova a Los Angeles, dove sta lavorando a nuovi progetti professionali. Su Instagram, ha condiviso con i suoi follower di essere tornata “dove tutto è cominciato”, indicando un ritorno alle origini simile a quello intrapreso da suo marito, Fedez. Questo periodo di rinnovamento arriva in un momento delicato per Ferragni, che di recente ha affrontato accuse legali relative a una presunta truffa aggravata, mettendo così sotto pressione la sua immagine pubblica.

Durante il suo soggiorno a Los Angeles, Ferragni ha condiviso momenti emotivi, come quando una persona, legata ai suoi nuovi progetti lavorativi e la cui identità non è stata rivelata, ha riconosciuto il suo talento e l’ha lodata per il suo lavoro.

Havi Mond, la nuova testimonial di Pantene, non è nuova al mondo della moda e della pubblicità. Oltre alle già citate collaborazioni, ha lavorato con Yves Saint Laurent, Armani Jeans, e Asos, dimostrando una versatile presenza nel settore. In passato, Mond ha discusso le pressioni legate all’aspetto fisico nel mondo della moda, sottolineando la sua scelta di non seguire diete estreme ma di optare per un’alimentazione equilibrata, basata su pesce e verdure.

Il passaggio di testimone da Ferragni a Mond in Pantene non è solo un cambio di volto pubblicitario, ma anche un esempio di come le carriere nell’ambito dello spettacolo e della moda possano evolversi e adattarsi ai cambiamenti, sia personali che professionali. Mentre Ferragni cerca nuove opportunità a Los Angeles, Mond porta avanti la sua carriera con un nuovo ruolo di grande visibilità, promettendo di portare freschezza e nuovo entusiasmo alla prossima campagna di Pantene.