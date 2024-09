Paola Caruso in lacrime per il figlio di 5 anni: “Danno permanente, non riesce a esprimere il suo disagio”

La showgirl Paola Caruso racconta in lacrime le difficoltà vissute con suo figlio Michele, colpito da un grave infortunio e il percorso difficile che stanno affrontando insieme.





In un’emozionante intervista a Verissimo, andata in onda il 28 settembre, Paola Caruso ha condiviso i dettagli sulla complessa situazione di salute di suo figlio Michele, che nel 2022 ha subito una severa lesione del nervo sciatico a causa di un’iniezione errata durante una vacanza in Egitto. La showgirl ha rivelato che, nonostante le speranze riposte nell’operazione, i risultati non sono stati quelli attesi. “L’intervento non ha portato i miglioramenti auspicati. Sebbene il nervo sia stato sbloccato, il danno era troppo grave per ottenere risultati risolutivi”, spiega Caruso, evidenziando come la piccola avere un’esistenza attiva prima dell’incidente.

Paola non nasconde il dolore del piccolo: “Michele sta vivendo questa situazione con grande difficoltà. Non era nato con questi problemi: prima correva e saltava, conduceva una vita normale. A soli cinque anni non riesce a comprendere il motivo di questa situazione.” Secondo la madre, il bambino ha un profondo disagio interiore, che non riesce a manifestare a parole. Inizialmente, Michele chiedeva continuamente di togliere il tutore, ma ora, dopo un anno di utilizzo, non lo richiede più, segno di una rassegnazione che è difficile da accettare per Paola.

Le notizie non sono buone nemmeno dal fronte medico. “I dottori oltreoceano ci hanno detto che il danno è stato troppo forte e ora è permanente. Ad oggi non esiste alcuna tecnica in grado di riparare la gamba di mio figlio”, prosegue la Caruso, visibilmente colpita. Durante la conversazione, confessa anche di sentirsi in crisi come madre, sottolineando che l’unica soluzione praticabile sarebbe un altro intervento chirurgico, che potrebbe restituire a Michele la capacità di camminare: “Tuttavia, la sua gamba e il suo piede non cresceranno. Dopo l’operazione, dovrebbe rimanere immobile per tre mesi. È un incubo da cui né io né lui ci sveglieremo mai”.

“Ho trovato l’amore nel momento più buio”

Nella tempesta di sfide e tribolazioni, Gianmarco, il compagno di Paola, si è rivelato una presenza preziosa. “È entrato nella nostra vita quando eravamo nel momento più buio. Non ce l’avrei fatta da sola, e anche Michele aveva bisogno di una figura maschile che potesse fornirgli la sicurezza che io non sapevo dargli. Questi anni mi hanno indebolita”, racconta Paola, rivelando quanto supporto abbia ricevuto in questo periodo difficile.

La showgirl riflette anche sugli attacchi che ha ricevuto sui social media: “Quando pubblico una foto in costume, ci sono sempre commenti che mi accusano di essere malata o troppo magra. Il dolore cambia ogni aspetto della vita. Non auguro a nessuna madre di passare attraverso un’esperienza simile alla mia”. Con queste parole, Paola Caruso invita alla comprensione e alla sensibilità in situazioni come la sua, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco in momenti di crisi.