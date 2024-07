Paola Cortellesi: «Condivido con mia figlia Laura l’importanza di amarsi. Sto lavorando a un nuovo progetto cinematografico, sarà una novità»

Paola Cortellesi è pronta a riprendere il ruolo della poliziotta Petra Delicado per la terza stagione della serie. Dopo il successo internazionale del suo film “C’è ancora domani”, l’attrice continua a seguire la passione per un progetto che la soddisfa profondamente. In una recente intervista con La Repubblica, Cortellesi ha svelato alcune anticipazioni sulle nuove puntate, dove il suo personaggio affronterà nuove sfide personali. “Petra ora ha un compagno con figli e sta cercando di aprirsi, di cambiare la sua quotidianità. Ha una profonda consapevolezza di sé e dei suoi bisogni”, ha spiegato l’attrice.





La capacità di introspezione di Petra è qualcosa con cui Paola può identificarsi. Anche lei ha impiegato del tempo per permettersi di ascoltare profondamente la sua natura. “A volte mi sono anche censurata, a 50 anni ma anche prima. Oggi sto permettendo a me stessa di essere veramente me stessa, senza dover rendere conto a nessuno”, ha confessato.

Durante una performance teatrale a Genova, una spettatrice ha gridato a Paola: “Sono stata Delia, ora non lo sono più”. Questo momento ha lasciato un’impronta indelebile sull’attrice. “Credo che si debba prendere la vita nelle proprie mani. Le donne, se vogliono, possono tutto. Questo è arrivato a tante persone attraverso la storia di Delia. Ed è stato bellissimo”.

Petra è un personaggio amato perché segue i propri desideri e bisogni senza preoccuparsi del giudizio altrui. “È spigolosa ma ha senso dell’umorismo. E come me, è maniaca del controllo”, ha detto Paola. Questo approccio risuona anche nella vita personale dell’attrice, specialmente nel rapporto con sua figlia Laura. “Mia figlia è indipendente. Le insegno a piacersi, ad ascoltarsi, a non sentirsi mai sbagliata. La sua unicità è il suo dono più grande”, ha condiviso.

Per quanto riguarda i progetti futuri, Paola ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo film con i suoi collaboratori, Furio Andreotti e Giulia Calenda. Anche se non ha voluto svelare dettagli sulla trama, ha promesso che sarà un’altra sorpresa per il pubblico.

L’attrice, con il suo talento e la sua capacità di raccontare storie profonde e significative, continua a essere una figura centrale nel panorama cinematografico e televisivo italiano.