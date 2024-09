Paola Saluzzi: “Luca Giurato amava ricevere il Tapiro di Striscia La Notizia, era felice”

Paola Saluzzi ha rievocato l’amico e collega Luca Giurato, definendolo “una persona eccezionale, un autentico gentiluomo” ai microfoni di Fanpage.it. Insieme, hanno trascorso tre anni negli studi di Uno Mattina, dando vita a un legame che ha resistito per oltre vent’anni.





Attualmente, si stanno celebrando i funerali di Luca Giurato, il celebre conduttore e giornalista scomparso l’11 settembre a causa di un infarto all’età di 84 anni. Molti colleghi sono accorsi per rendere omaggio all’amico, tra cui Paola Saluzzi, la sua compagna di lavoro storica. Parlando a Fanpage.it, ha descritto Luca come “un uomo straordinario. La gente potrebbe pensare che queste parole siano frequentemente usate quando qualcuno ci lascia, ma Luca era un vero amico ogni singolo giorno della sua esistenza. Uno di quei legami speciali che ti fanno sentire importante; sono oltre vent’anni di telefonate, chiacchiere, risate e momenti di lacrime condivisi. Un uomo che non concepiva nemmeno l’idea di sopraffare gli altri. Luca Giurato era davvero un gentiluomo”.

Paola ha evidenziato l’ironia di Luca, che sapeva conquistare anche il cuore dei più giovani. Ha poi menzionato il noto programma Striscia La Notizia, in cui il suo amico era spesso coinvolto per ricevere l’iconico Tapiro: “Luca amava Striscia La Notizia e rispettava molto Antonio Ricci perché aveva un senso dell’autoironia unico. Quando riceveva il Tapiro, il suo volto si illuminava di gioia. Spero che, nell’aldilà, possa vivere in un mondo a colori”.

Numerosi colleghi di Luca Giurato hanno partecipato ai funerali presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma per offrire il loro ultimo saluto. Amedeo Goria, ad esempio, ha parlato dell’ex collega come di una persona da cui tutti dovrebbero trarre insegnamento per la gentilezza e la tranquillità che emanava. Anche Mara Venier, Eleonora Daniele e Livia Azzariti hanno lodato il carattere del giornalista, che era capace di infondere in tutti un immenso senso di allegria e positività. In questi momenti di dolore, i ricordi di una figura così luminosa possono aiutare a trovare conforto e a celebrare l’eredità che ha lasciato nel panorama del giornalismo italiano.