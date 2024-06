Paolo Bonolis imbarazza Silvia Toffanin a Verissimo: «Ancora fai l’amore con tuo marito?». La risposta imbarazzata della conduttrice

Paolo Bonolis si confessa a Verissimo, raccontando dettagli intimi della sua vita privata e della sua carriera. L’intervista con Silvia Toffanin è un viaggio tra ricordi di famiglia, aneddoti divertenti e riflessioni profonde.





Nella puntata di “Verissimo-Le storie” trasmessa domenica 2 giugno, è stata riproposta l’intervista di Paolo Bonolis realizzata da Silvia Toffanin lo scorso novembre. Il celebre conduttore ha parlato senza riserve della sua lunga carriera e della sua vita privata, toccando temi personali come la famiglia e l’approccio alla tecnologia. In particolare, Bonolis ha menzionato i suoi nipoti che vivono in America, spiegando come si stia avvicinando alla tecnologia con cautela per poterli sentire tramite videochiamata.

Durante l’intervista, Bonolis ha anche raccontato un divertente aneddoto sulla madre, che evidenzia l’ironia sempre presente nella sua famiglia. «Mia madre mi ha telefonato dicendo: ‘Paolo, corri a casa’. Quando sono arrivato, mi ha chiesto: ‘Mi prometti che non ti arrabbi? Sono andata a farmi togliere la cataratta e, guardandomi allo specchio, ho pensato: Si può rimettere?’». Questo episodio sottolinea come in casa Bonolis ogni problema venisse affrontato con ironia e leggerezza.

Parlando dei suoi genitori, Bonolis ha ricordato: «In famiglia, io, mamma e papà siamo sempre stati ironici. Non c’era problema che non venisse deriso». Questo atteggiamento ha caratterizzato la vita familiare del conduttore, permettendo di superare le difficoltà con un sorriso.

Uno dei momenti più memorabili dell’intervista è stato quando Bonolis ha messo in imbarazzo la conduttrice Silvia Toffanin. Mostrando un video dell’intervista di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, Toffanin ha ricordato le parole della Bruganelli: «L’amore è una cosa, il corpo è un’altra». Questo ha spinto Bonolis a riflettere su come la vita sia piena di sorprese e di cambiamenti.

«La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e che permangono. Chi lo sa cosa succede, l’importante è farsi trovare preparati e con lo spirito sereno» ha detto Bonolis. Poi, con un sorriso malizioso, ha chiesto alla Toffanin: «Tu fai ancora l’amore con tuo marito?», provocando un evidente imbarazzo nella conduttrice, che ha risposto di sì, visibilmente arrossita.

L’intervista ha offerto un ritratto sincero e toccante di Paolo Bonolis, un uomo capace di affrontare la vita con un mix di serietà e leggerezza, sempre pronto a sorprendere e a divertirsi, ma anche a riflettere profondamente sulle sfide della vita.