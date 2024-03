Papa Francesco, veglia con voce debole: la Pasqua complicata di Bergoglio. «Basta ai muri dell’indifferenza e dell’egoismo»

Dopo una breve assenza, Papa Francesco ha fatto il suo ritorno solenne in Vaticano, segnando con presenza e parole una Pasqua di riflessione e rinnovamento. Circondato da migliaia di fedeli attenti, il pontefice ha condiviso un messaggio di luce e speranza, nonostante la sua voce apparisse leggermente indebolita. Questo momento ha simboleggiato non solo una fisica rinascita della fede ma anche un potente richiamo alla solidarietà umana contro l’indifferenza e l’egoismo.





Una Veglia di Pasqua Commuovente e Significativa

La basilica di San Pietro ha accolto ieri sera Papa Francesco, che, mosso su una carrozzina dal fedele assistente Sandro Mariotti, ha incarnato un’immagine di resilienza spirituale e dedizione pastorale. La sua apparizione dopo l’improvvisa assenza alla Via Crucis ha infuso nei cuori dei credenti un sentimento di speranza e unità. La sua orazione, sebbene caratterizzata da una voce affaticata, ha risuonato potente: “La luce di Cristo risorto disperda le tenebre di cuore e spirito”, simboleggiando la vittoria della luce sulla oscurità.

Un Messaggio di Pace e Giustizia

Nel suo discorso, il pontefice ha esteso i suoi pensieri verso la pace, evocando l’immagine dei popoli oppressi e martoriati dall’ingiustizia. Senza menzionare specifici conflitti, la sua sollecitudine verso le crisi globali è stata palpabile, sottolineando la forza redentrice e liberatrice della Pasqua di Cristo. “Cantate il Signore della vita che sorge più splendente”, ha esortato, promuovendo un messaggio di speranza e rinascita.

Riti Inaugurali Simbolici della Veglia Pasquale

L’inizio della Veglia Pasquale ha visto Papa Francesco benedire il fuoco nuovo e preparare il grande cero pasquale, segnando simbolicamente l’alfa e l’omega. Questo gesto ha sottolineato la promessa della fede cristiana nella vittoria della vita sulla morte. La processione verso l’altare, il canto dell’Exultet, e la visione del Baldacchino del Bernini hanno arricchito la cerimonia di profondi simbolismi spirituali e culturali.

Una Visione di Futuro e Dedizione

Nonostante le preoccupazioni per la sua salute, Papa Francesco ha mantenuto un programma impegnativo, evidenziando il suo impegno verso la Chiesa e i suoi fedeli. La sua determinazione a portare avanti le celebrazioni del Giubileo, insieme ai piani per future visite in Italia e all’estero, riflettono una leadership ispirata e resiliente. La sua capacità di governare “con la testa” sottolinea una visione di speranza e di attiva partecipazione nel mondo.

Un’Omilia che Parla al Cuore dell’Umanità

Nell’omelia di Pasqua, tradotta in varie lingue, Papa Francesco ha parlato della capacità del divino di aprire “nuove pagine per l’umanità”. Ha enfatizzato come, attraverso la fede in Gesù, nessuna esperienza di fallimento, dolore, o morte possa definire il nostro destino. “Dio sposta i macigni della morte”, ha affermato, invitando tutti a superare le proprie paure e amarezze, in un cammino condiviso verso la gioia e la speranza. Concludendo la vigilia con il battesimo di adulti da diverse parti del mondo, Papa Francesco ha celebrato la universalità della fede e l’inclusione.

