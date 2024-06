Paperissima Sprint 2024: conduttori, sketch e come inviare i video

L’edizione 2024 di Paperissima Sprint prende il via lunedì 10 giugno su Canale 5. Il popolare programma sostituisce per l’estate Striscia la Notizia, la cui stagione televisiva si è conclusa lo scorso sabato. Con una programmazione giornaliera fino a settembre, Paperissima Sprint mantiene la tradizione dei divertenti filmati e sketch comici.





Paperissima Sprint 2024: Il Ritorno di un Classico della TV Italiana

Paperissima Sprint 2024 segna la 37esima edizione del noto format, una delle serie più longeve della televisione italiana. Ideato e prodotto da Antonio Ricci, il programma è scritto da Fabio Nocchi, Lorenzo Beccati, Carlo Sacchetti e Alessandro Meazza, con la regia di Mauro Marinello. Le puntate vanno in onda a partire dalle ore 20:35, subito dopo l’edizione serale del TG5. Gli episodi possono essere seguiti anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Chi Sono i Conduttori di Paperissima Sprint 2024?

A guidare Paperissima Sprint torna ancora una volta Vittorio Brumotti, ormai al timone per la dodicesima edizione consecutiva. Brumotti sarà affiancato dalla modella italo-brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e dalla danzatrice sportiva Valentina Corradi, entrambe già protagoniste della versione invernale del programma. Completa il cast il leggendario Gabibbo, presente fin dalla nascita del programma nel 1990.

Durante le puntate di Paperissima Sprint 2024, i conduttori ospiteranno vari ospiti comici e talenti emergenti. Tra questi, ci sarà il cabarettista Andrea Di Marco, noto per il Movimento Estremista Ligure, e il trasformista Ennio Marchetto.

Il Meccanismo di Paperissima Sprint 2024

Anche nell’edizione 2024, Paperissima Sprint mantiene il suo collaudato meccanismo. Ogni puntata alterna i celebri filmati di papere alle gag registrate in studio dai conduttori e ospiti. Per la nuova stagione sono previsti oltre 250 sketch inediti, ambientati in vari scenari, che vanno dall’Antica Roma all’Atlantide, passando per località esotiche come Cuba e l’Isola di Pasqua.

Un elemento fondamentale del programma è l’interazione con il pubblico. Gli spettatori possono inviare i propri filmati divertenti alla redazione, che li seleziona e li trasmette durante l’edizione. Per partecipare, il pubblico può compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di Paperissima Sprint. Questo permette di aggiornare continuamente l’archivio delle papere, aggiungendo materiale inedito a quello già trasmesso.

Il Successo di Paperissima Sprint

Paperissima Sprint continua a essere un programma di successo grazie alla sua capacità di rinnovarsi e adattarsi ai gusti del pubblico, senza perdere l’essenza che lo ha reso celebre. La combinazione di filmati comici, sketch divertenti e l’interazione con il pubblico rende il programma un appuntamento imperdibile dell’estate televisiva italiana.

In sintesi, l’appuntamento estivo con Paperissima Sprint 2024 promette risate e divertimento per tutta la famiglia, consolidando ulteriormente il suo status di pilastro della televisione italiana. Con un cast affiatato e una formula vincente, il programma si prepara a regalare un’altra stagione indimenticabile ai suoi affezionati spettatori.