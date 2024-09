Parma, bambino trovato senza vita a Vignale: ritrovato cadavere di un secondo neonato nello stesso campo

C’è una svolta significativa nella vicenda del neonato rinvenuto privo di vita a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma: il corpo di un secondo neonato è stato scoperto dai carabinieri che stanno conducendo le indagini nello stesso area in cui, dal 9 agosto, sono in corso accertamenti. La notizia è stata riportata in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Gli inquirenti hanno quindi disposto analisi genetiche e ulteriori investigazioni per determinare chi abbia concepito il neonato e, soprattutto, chi lo abbia seppellito in quella zona, ossia nei pressi di un giardinetto di una villa.





Nel frattempo, i risultati dell’autopsia sul primo neonato hanno confermato che il piccolo era nato vivo, ma risultava già deceduto al momento dell’abbandono. Vi è quindi stata una complicazione che ha portato al decesso del bambino, resta da chiarire il motivo di tale tragedia. I primi esiti dell’esame autoptico hanno fornito indicazioni sulla tempistica del decesso, mentre sono ancora da chiarire le cause specifiche della morte.

Proseguono intanto le indagini coordinate dalla Procuratrice Francesca Arienti e portate avanti dai carabinieri di Traversetolo insieme ai colleghi di Parma, con la collaborazione del Ris. La madre, una ventiduenne del luogo, è stata identificata, così come il padre del bimbo, coetaneo della giovane. Attualmente vi è riserbo sulle possibili ipotesi di reato.

“Ci auguriamo che le indagini possano giungere a una conclusione quanto prima, al fine di individuare eventuali colpevoli e complici, e fare luce su come questa terribile vicenda possa essere accaduta. Si parla di complici e di altre persone coinvolte in questa situazione”, ha dichiarato il sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, riguardo alla situazione del paesino in provincia di Parma: “Un ulteriore colpo inferto a tutti noi”.