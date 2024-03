Patrick Zaki 2024: età, lavoro, perché è stato arrestato, vita privata, moglie

Patrick Zaki, ospite di rilievo nella puntata di oggi di “Verissimo”, il noto talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si appresta a condividere con il pubblico le vicende della sua vita, caratterizzate da un impegno costante nella difesa dei diritti umani e da un percorso personale denso di sfide. Attraverso il suo racconto, Zaki offre una preziosa testimonianza sulle condizioni di libertà di espressione e sulle battaglie civili in Egitto, diventando simbolo di resistenza e speranza per molti.





Patrick Zaki chi è, età e biografia

Patrick George Zaki, nato il 16 giugno 1991 nella città egiziana di Mansura, ha dedicato la sua giovane esistenza alla promozione dei diritti umani. A 32 anni, la sua formazione accademica in farmacia e successivamente in Women’s and Gender Studies presso la German University del Cairo, sottolinea un profilo di eccezionale spessore culturale e un forte impegno sociale. La sua attività di attivista lo ha portato a essere una figura chiave nelle campagne elettorali per i diritti civili e nella difesa delle libertà individuali.

L’attivismo e l’arresto

Il coinvolgimento di Zaki nelle elezioni presidenziali egiziane del 2018, supportando la campagna elettorale di Khaled Ali, è stato solo l’inizio del suo percorso di attivismo. La sua partecipazione all’Egyptian Initiative for Personal Rights ha ulteriormente consolidato il suo ruolo come difensore dei diritti umani. Tuttavia, il suo impegno ha avuto un prezzo: l’arresto del 7 febbraio 2020, al suo rientro in Egitto, su accuse che hanno sollevato numerose critiche internazionali per la loro natura politicamente motivata.

Detenzione e processo giudiziario

La detenzione di Zaki è stata segnata da episodi di abusi fisici e psicologici, pratiche di tortura e minacce, che hanno attirato l’attenzione e la condanna della comunità internazionale. Il lungo processo giudiziario, ostacolato dalla pandemia di COVID-19, ha visto Zaki trascorrere un periodo prolungato in custodia preventiva, con udienze ripetutamente rinviate. La sua resistenza e determinazione, nonostante le avversità, sono diventate fonte di ispirazione per molti.

Condanna e Grazia

La sentenza di condanna emessa il 18 luglio 2023 ha rappresentato un momento di svolta nella vicenda di Zaki, culminato con la concessione della grazia presidenziale da parte del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha restituito la libertà a Patrick con effetto immediato. Questo gesto ha suscitato reazioni miste, tra sollievo per la sua liberazione e preoccupazioni continue per lo stato dei diritti umani in Egitto.

Vita privata: la moglie Reny

La vita privata di Patrick Zaki, e in particolare il suo matrimonio con Reny Iskander celebrato il 9 settembre 2023, offre uno sguardo su un aspetto più intimo del suo percorso. La loro unione, segnata da un impegno condiviso nella difesa dei diritti umani e nella ricerca accademica, rappresenta un faro di speranza e amore che trascende le difficoltà incontrate. La loro storia d’amore, nata e cresciuta anche attraverso gli anni di prigionia di Patrick, testimonia la forza dell’unione e dell’impegno reciproco nel perseguire un futuro migliore.

La presenza di Patrick Zaki a “Verissimo” non è solo un’occasione per raccontare la sua storia personale, ma rappresenta un momento di riflessione collettiva sull’importanza della lotta per i diritti umani e sulla necessità di garantire libertà e giustizia per tutti.