Paura allo zoo, giraffa infila la testa nel finestrino dell’auto e solleva una bambina

Durante una visita al Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose, Texas, una giraffa ha sollevato una bambina di due anni, causando panico tra i presenti.





Una giornata che doveva essere di relax e divertimento si è trasformata in un incubo per una famiglia in visita al Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose, Texas. Mentre percorrevano in auto il parco, una giraffa ha improvvisamente afferrato e sollevato la loro bimba di due anni, Paisley. La piccola stava giocando con una borsa sul sedile posteriore del pick-up quando l’animale ha esteso il collo all’interno del veicolo, afferrandola per la maglietta e sollevandola in aria di alcuni metri prima di rilasciarla sana e salva all’interno dell’abitacolo. Questo incidente, fortunatamente risoltosi senza conseguenze fisiche, ha seminato il panico tra i membri della famiglia e gli altri visitatori dello zoo.

Jason Toten, il padre della bambina, ha raccontato l’accaduto in un’intervista con la CBS: “Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe e, mentre mi giravo per guardare qualcosa fuori dalla finestra sul retro, ho visto la giraffa che rovistava nell’auto e poi ha afferrato nostra figlia.” La madre di Paisley, seduta accanto a lei, ha tentato disperatamente di trattenere la bambina, urlando fino a quando l’animale non ha desistito. L’intero episodio è stato catturato su video dagli smartphone delle persone presenti in altre auto.

La famiglia Toten ha sottolineato che aveva rispettato tutte le norme di sicurezza previste dallo zoo. Queste includono tenere chiuse le portiere dell’auto e alimentare gli animali utilizzando appositi vassoi anziché direttamente con le mani, mantenendo inoltre una distanza di sicurezza dai cancelli. Nonostante ciò, l’incidente ha evidenziato quanto possano essere imprevedibili gli incontri ravvicinati con gli animali selvatici.

Il Fossil Rim Wildlife Center è noto per offrire ai visitatori un’esperienza unica, consentendo loro di interagire da vicino con gli animali. Tuttavia, episodi come questo sollevano dubbi sulla sicurezza di tali interazioni. L’incidente ha spinto lo zoo a rivedere le proprie misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti simili.

In seguito all’accaduto, la direzione del Fossil Rim Wildlife Center ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime sollievo per il fatto che nessuno sia rimasto ferito e promette di migliorare ulteriormente le proprie procedure di sicurezza. “La sicurezza dei nostri visitatori è la nostra priorità assoluta,” ha dichiarato un portavoce dello zoo. “Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti di sicurezza animale per garantire che un episodio del genere non si ripeta.”

Questo evento serve da monito per tutti coloro che visitano parchi faunistici: anche con tutte le precauzioni del caso, gli animali selvatici rimangono imprevedibili. La famiglia Toten, pur essendo ancora scossa dall’esperienza, è grata che la piccola Paisley sia rimasta illesa e spera che la loro storia possa aiutare a migliorare le misure di sicurezza nei parchi faunistici di tutto il mondo.