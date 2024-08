Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: 117 medaglie in palio oggi 10 agosto in 12 sport

Il penultimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024 si preannuncia ricco di emozioni con ben 117 medaglie in palio in 12 sport. Tra gli eventi in programma, la finale di salto in alto, che vedrà protagonista Gianmarco Tamberi, nonostante le recenti difficoltà di salute che lo hanno costretto a un ricovero in ospedale. Con un messaggio su Instagram, ha manifestato la sua intenzione di essere presente in pedana per la gara serale, prevista per le 19. Nonostante una colica renale che lo ha colpito in mattinata, Tamberi è determinato a non arrendersi.





Da segnalare anche il successo della coppia Simone Consonni ed Elia Viviani nella prova di madison maschile, che hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento. La ginnastica ritmica ha portato a casa una medaglia di bronzo per la squadra italiana, mentre nel pentathlon maschile, Giorgio Malan ha chiuso al terzo posto, assicurando un altro podio per il tricolore. L’Italia ha così raggiunto un totale di 37 medaglie, con il bottino della giornata di ieri che includeva un oro, un argento e quattro bronzi. In questo clima di fermento sportivo, ecco il programma completo delle gare di oggi e l’aggiornamento del medagliere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Eliminato Tamberi a 2,27

La finale di salto in alto si è rivelata difficile per Gianmarco Tamberi, che non è riuscito a superare i 2,27 metri. Dopo una attesa in ospedale, il campione ha cercato di difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo, ma si sarebbe dovuto accontentare di un deludente 11° posto. Ma non tutto è perduto: Stefano Sottile, suo compatriota, è ancora in gara e si contende le medaglie, essendo tra i quattro saltatori che non hanno commesso errori fino a questo punto. Attualmente, l’asticella è stata alzata a 2,31 metri per gli otto atleti rimasti in gara, il che aggiunge ulteriore tensione alla competizione.

Nulla anche la seconda prova a 2,27 per Tamberi

La situazione non è migliorata per Gianmarco Tamberi, che ha commesso un altro errore nel tentativo di superare i 2,27 metri. Dopo non essere riuscito a saltare alla misura di 2,22 metri, Tamberi ha cercato di ritrovare la concentrazione per il terzo tentativo a questa quota. Purtroppo, il salto è andato male, nuovamente compromettendo le sue chance di proseguire. Al contrario, Stefano Sottile ha dimostrato di essere in ottima forma, superando con successo l’asticella, il che lo mantiene in corsa per una medaglia in questa competizione tanto attesa.

Sottile supera i 2,27, nullo di Tamberi

Nella gara di oggi, Gianmarco Tamberi ha di nuovo faticato a superare la soglia di 2,27 metri, commettendo un errore netta nel tentativo. La determinazione e la forza del campione non sono bastate, poiché il salto non ha avuto successo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Al contrario, Stefano Sottile si è distinto, saltando senza alcun problema e rimanendo ancora senza errori, segnando una differenza netta tra i due atleti. Con la competizione che si intensifica, l’attenzione è ora rivolta ai prossimi tentativi e alla possibilità di una medaglia per Sottile, mentre Tamberi si ritira ufficialmente dalla corsa per il podio.

Concludendo questa giornata di sfide, gli sportivi e gli appassionati attendono con ansia gli sviluppi e gli ultimi eventi di questo straordinario appuntamento olimpico, sperando in ulteriori traguardi per il team italiano.