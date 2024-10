Per quale motivo Cristiano Ronaldo è stato trascurato al Pallone d’Oro nonostante le sue statistiche straordinarie paragonabili a quelle di Gerd Muller

Il Premio Gerd Muller di quest’anno è stato conquistato da due straordinari attaccanti: Harry Kane e Kylian Mbappé. Entrambi hanno totalizzato 52 gol nella stagione 2023-2024, superando di gran lunga la maggior parte dei loro concorrenti. Tuttavia, Cristiano Ronaldo, pur avendo segnato 57 gol, non ha potuto ambire al premio per questioni di regolamento.

Rodri conquista il Pallone d’Oro 2024

Un altro dei grandi eventi calcistici del mese è stato il conferimento del Pallone d’Oro 2024 a Rodri, centrocampista del Manchester City. Questa vittoria non è stata priva di controversie, in particolare da parte dei tifosi del Real Madrid. Oltre a Rodri, sono stati premiati altri protagonisti del calcio, con Aitana Bonmatì che ha trionfato nel premio femminile e Dibu Martinez che ha vinto come miglior portiere. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Yamal come miglior giovane e ai manager Ancelotti e Emma Hayes come migliori allenatori della stagione.





Il Premio Gerd Muller è stato assegnato ad Harry Kane e Kylian Mbappé, emuli dei più grandi attaccanti della storia. Kane, già vincitore della Scarpa d’Oro nella stessa stagione, ha dimostrato la sua costanza e abilità, mentre Mbappé ha ottenuto il suo primo riconoscimento in questo ambito. Entrambi hanno messo a segno 52 gol, suddivisi equamente tra le giocate con i rispettivi club (Bayern Monaco e Paris Saint-Germain) e le partite con le nazionali.

Nel dettaglio, Kane ha segnato 36 gol in Bundesliga e 8 in Champions League, mentre Mbappé ha realizzato 27 gol in Ligue 1 e ha contribuito con 8 reti in Champions. Grazie a questa straordinaria performance, entrambi gli attaccanti entrano a far parte di un circolo esclusivo di calciatori. È interessante notare che il Premio Gerd Muller si basa sul conteggio totale dei gol in tutte le competizioni, inclusi quelli segnati per le nazionali, rendendo il riconoscimento estremamente meritocratico e privo di polemiche.

Ronaldo, escluso nonostante il suo straordinario bottino

Nonostante i suoi 57 gol, Cristiano Ronaldo non ha potuto contendersi il trofeo. La ragione risiede nel fatto che il regolamento del Premio Gerd Muller valuta solamente i gol segnati in competizioni europee. Cristiano Ronaldo ha realizzato un impressionante totale di 50 gol con l’Al-Nassr, accompagnati da 7 reti con la nazionale del Portogallo. Tuttavia, poiché il suo apporto si è svolto in ambito non europeo, il suo punteggio non è stato considerato per il premio.

In conclusione, l’assegnazione dei premi di quest’anno ha messo in luce i grandi talenti del calcio contemporaneo, premiando non solo i numeri ma anche la presenza e il contributo dei giocatori nel contesto delle competizioni europee. La vittoria di Kane e Mbappé, così come il trionfo di Rodri, evidenziano come il calcio funzioni non solo come un gioco individuale, ma anche come uno sport che celebra il lavoro di squadra e il talento collettivo.