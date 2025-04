L’avvocato di mio padre mi consegnò una lettera prima del funerale — mi chiedeva di seguire di nascosto la mia matrigna e i suoi figli dopo la cerimonia

Il giorno del funerale di mio padre, l’aria era densa del profumo dei gigli, e il cielo coperto sembrava gravare su di me come un macigno. A malapena ascoltavo le parole iniziali del sacerdote, quando sentii una mano posarsi sulla mia spalla. Mi voltai e vidi l’avvocato di mio padre, il signor Aldrin, con un’espressione seria.





«È per te», sussurrò, porgendomi una busta sigillata.

Con le mani tremanti, la aprii. Il mio cuore accelerò nel riconoscere la calligrafia di mio padre.

Mia dolce ragazza, se stai leggendo questa lettera, significa che non ci sono più. Ma ho bisogno che tu faccia qualcosa: osserva attentamente Lora e i suoi figli. Seguili dopo la cerimonia. Guarda dove vanno. Non farti vedere. Devi scoprire la verità.

Un avvertimento? Un segreto? Alzai lo sguardo verso Lora, la mia matrigna, e i suoi due figli, Milo e Jasper. I loro volti erano asciutti, privi di lacrime, del tutto estranei al dolore. Io, invece, avevo passato notti intere a piangere, sopraffatta dalla perdita di mio padre. Loro sembravano solo… impazienti. Come se il funerale fosse solo un fastidio da sbrigare in fretta.

Un nodo mi si strinse nello stomaco.

Quando la cerimonia finì e gli ospiti iniziarono a congedarsi, rimasi nei paraggi, fingendo di ascoltare i messaggi di cordoglio. Ma con la coda dell’occhio osservavo Lora. La vidi avvicinarsi ai suoi figli e sussurrare qualcosa; loro annuirono all’unisono. Poi si diressero rapidamente verso l’auto, senza voltarsi.

Salii sulla mia macchina e li seguii a distanza. Mio padre mi aveva chiesto di farlo—qualunque cosa stessi per scoprire, lui sapeva che era importante.

Attraversarono strade secondarie fino a raggiungere la periferia della città. Il mio cuore batteva all’impazzata mentre li vedevo parcheggiare davanti a un edificio anonimo. Nessun cartello, nessun nome. Solo una porta grigia.

Parcheggiai a una certa distanza, feci un respiro profondo e scesi.

Avvicinandomi, udii voci soffocate provenire dall’interno. La porta era socchiusa, e quando la spinsi piano, il fiato mi si bloccò in gola.

Davanti a me c’erano gli oggetti più cari a mio padre. La sua collezione di dischi in vinile rari, gli orologi d’epoca, le mazze da golf personalizzate che lucidava ogni domenica, persino il suo orologio da taschino, tramandato dal nonno.

Un’ondata di nausea mi investì. Quegli oggetti non erano solo ricordi. Erano preziosi—molti valevano migliaia di euro.

Lora si voltò di scatto al rumore della porta. I suoi occhi si strinsero.

«Non dovresti essere qui», disse, con tono rigido.

Entrai, con i pugni serrati. «Che cos’è tutto questo?» chiesi, anche se dentro di me sapevo già la risposta.

Jasper, il più grande, incrociò le braccia. «Che cosa pensi? A mamma spetta una parte.»

«Una parte?» ribattei con disprezzo. «Avete rubato a mio padre?»

Lora sbuffò. «Non è rubare. Ero sua moglie. Queste cose mi spettano. Dovevo proteggere ciò che appartiene a me e ai miei figli.»

Scossi la testa, incredula. «Avete iniziato a portare via le sue cose prima ancora che morisse, vero?»

Non rispose. Il suo silenzio fu una conferma.

La rabbia e la tristezza mi assalirono come un’onda. Mio padre era malato da tempo, ma era ancora abbastanza lucido da capire con chi aveva a che fare. Doveva averlo intuito. Ecco perché aveva modificato il testamento.

«Sapevate che avrebbe lasciato tutto a me,» dissi lentamente, mantenendo la voce ferma nonostante la tempesta che avevo dentro. «Ecco perché avete iniziato a nascondere le cose.»

Le labbra di Lora si serrarono in una linea dura.

«Andatevene,» dissi con decisione. «Subito.»

Milo sbuffò. «Non puoi cacciarci. Questo posto non è tuo.»

Tirai fuori il telefono. «Posso chiamare la polizia.»

Il volto di Lora impallidì. «Non è necessario.» Fece cenno ai figli, e uno alla volta iniziarono a raccogliere le loro cose. Le loro cose, non quelle di mio padre.

Li osservai mentre uscivano, i loro volti segnati da un misto di rabbia e rassegnazione.

Rimasi sola nella stanza, circondata dai ricordi. Mio padre amava quegli oggetti, non per il loro valore, ma per le storie che custodivano. E Lora aveva cercato di portarli via come fossero solo beni da spartire.

Inspirai profondamente.

Quella sera chiamai il signor Aldrin. «È tutto qui,» gli dissi. «Tutto ciò che aveva preso.»

Sospirò. «Tuo padre lo sospettava.»

«Voglio assicurarmi che sia tutto al sicuro,» dissi con fermezza.

E così feci. Nelle settimane successive, catalogai ogni oggetto con cura. Conservai quelli a cui ero più legata e donai il resto a luoghi che mio padre avrebbe apprezzato—la sua scuola di musica preferita, un negozio di antiquariato che frequentava spesso.

Alla fine di tutto, mi sentii più leggera.

Lora e i suoi figli sparirono dalla mia vita, e non avevo alcuna intenzione di scoprire dove fossero finiti. Quello che contava era che l’eredità di mio padre non era andata perduta.

L’ultima cosa che feci fu incorniciare la lettera che mi aveva lasciato. Un promemoria che, anche nei suoi ultimi momenti, aveva voluto proteggermi.

E alla fine, credo di averlo onorato nel modo migliore possibile.

Se questa storia ti ha colpito, condividila e scrivimi cosa ne pensi. Tu cosa avresti fatto al mio posto? Avresti seguito la tua matrigna? Metti un like e condividi se anche tu pensi che la verità meriti sempre di venire a galla.