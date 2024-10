Per quale motivo Stefano De Martino a Affari tuoi indossa sempre lo stesso abbigliamento (con cravatta e senza giacca)

Stefano De Martino ha festeggiato un compleanno significativo con una torta a forma di pacco di Affari Tuoi, il programma che ha segnato il suo successo in tv. De Martino è ora il conduttore di uno dei programmi principali della Rai, ereditando il ruolo da Amadeus, che ha iniziato una nuova avventura su NOVE. A 35 anni, porta la sua energia e il suo stile nel programma, cercando di conquistare il pubblico rimanendo autentico.





La Rai punta su Stefano De Martino

Stefano De Martino è la nuova scommessa della Rai, che vuole dargli un’immagine fresca e giovanile. Ha firmato un contratto di tre anni. È un ragazzo che ha guadagnato la fiducia del pubblico grazie alla sua genuinità e alla sua volontà di migliorare costantemente. Tuttavia, ci sono voci su una sua etichetta “di destra,” ma De Martino attribuisce il suo successo al lavoro duro e al sostegno del pubblico. La sua conduzione sta migliorando puntata dopo puntata, raccogliendo consensi. Anche Paolo Bonolis ha espresso pareri positivi su di lui, vedendo un potenziale futuro per De Martino come suo successore ad Avanti un altro.

Lo stile di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

A Affari Tuoi, Stefano De Martino continua a mostrare lo stile che ha portato a Stasera tutto è possibile, il programma comico che lo ha lanciato come conduttore. Preferisce essere riconoscibile, anche se può sembrare ripetitivo. Indossa completi maschili classici ed eleganti, ma in trasmissione porta solo i pantaloni e una camicia bianca slim fit, senza giacca, con le maniche arrotolate. Aggiunge sempre una cravatta, che rende il look ricercato ma non pesante. Negli anni, De Martino ha lavorato sulla sua immagine, cercando di distinguersi dalla figura di sua ex moglie, Belén Rodriguez.

In questo percorso, ha curato con attenzione la sua presenza sui social e le collaborazioni. Non è molto attivo sulle piattaforme e condivide poco della sua vita privata, collaborando solo con alcuni brand. Recentemente ha partecipato al Festival di Venezia con Lexus e ha fatto da testimonial per Gutteridge, un brand maschile anglo-americano. Il suo stile è diverso da quello del suo predecessore. Amadeus era noto per le sue giacche decorate, mentre De Martino opta per un’eleganza casual. Da un lato ci sono le giacche ricche di Amadeus, dall’altro l’abbinamento fresco e casalingo di De Martino, che rende omaggio ai suoi predecessori. Entrambi condividono la coerenza e la fidelity al pubblico, ma ognuno ha il proprio modo di farlo.