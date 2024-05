Perde l’equilibrio mentre scuote il tappeto e muore cadendo dal terrazzo. Dramma a Belluno

Tragedia a Tai di Cadore, uomo precipita dal quarto piano mentre sbatte il tappeto: inutili i soccorsi. A Roma, un altro incidente fatale durante la pulizia delle finestre.





Un fatale incidente domestico ha sconvolto la tranquilla località di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Un uomo di 60 anni ha perso la vita mentre stava sbattendo il tappeto della sua sala dal terrazzo del suo appartamento. Il malcapitato si è sbilanciato a causa del peso, perdendo l’equilibrio e cadendo dal quarto piano. Un volo di 12 metri che gli è stato fatale.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso a causa dei gravi politraumi riportati nella caduta.

Nel frattempo, un’altra tragedia simile si è verificata a Roma. Lorenzo Mappelli, un uomo di 59 anni, è deceduto dopo essere caduto dal palazzo mentre puliva le finestre di casa. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo sarebbe stato attaccato da vespe, perdendo così l’equilibrio e precipitando nel vuoto. Anche in questo caso, i soccorsi sono stati immediati ma purtroppo inutili.

Questi drammatici episodi mettono in luce l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si svolgono attività domestiche potenzialmente pericolose. Spesso, gesti quotidiani possono trasformarsi in tragedie se non si presta la dovuta attenzione.