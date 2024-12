Perdono il controllo dell’auto, che si incendia: due ragazze perdono la vita (una è minorenne) nel Catanzarese

Due giovani ragazze hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco dopo essere finita fuori strada.





Un tragico incidente ha scosso la comunità di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, dove nella notte due giovani vite sono state spezzate. Le vittime, una delle quali era minorenne, si trovavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada nella località Guarna. La vettura, con cinque ragazzi a bordo, ha preso fuoco dopo l’impatto, intrappolando le due ragazze al suo interno.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, tre dei ragazzi presenti nell’auto sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Purtroppo, per le due giovani rimaste bloccate all’interno non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, l’incendio ha reso impossibile salvare le vittime.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto potrebbe aver perso il controllo a causa di un’elevata velocità o di una distrazione, ma non si escludono altre ipotesi. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio e comprendere esattamente cosa sia accaduto.