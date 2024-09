Pescara, autobus urbano effettua improvvisa frenata: passeggero cade, sbatte la testa e perde la vita istantaneamente

Un autobus viaggiava veloce lungo la strada, trasportando passeggeri in una normale giornata in Abruzzo. Tutto sembrava procedere come al solito, fino a quando un’auto proveniente da una strada laterale ha improvvisamente tagliato la strada all’autobus. Il conducente dell’autobus ha dovuto fare una frenata improvvisa, scuotendo violentemente tutti i passeggeri a bordo.





Tra di loro c’era un anziano di 66 anni, che purtroppo ha perso l’equilibrio a causa della brusca frenata. È caduto e ha sbattuto la testa contro l’estintore, con conseguenze fatali. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando tutti gli altri passeggeri sgomenti di fronte a quella terribile scena.

La polizia locale è intervenuta immediatamente, seguita da un’ambulanza della Misericordia. Ma non c’era nulla che potessero fare per salvare l’uomo. La salma è stata portata via, mentre il mezzo Tua (trasporto unico abruzzese) è stato posto sotto sequestro per le indagini.

Ora, la comunità si interroga su come sia potuto accadere un tale incidente. Le domande rimangono senza risposta mentre la notizia si diffonde, gettando un’ombra su quella che doveva essere una giornata normale.

La vita continua, ma l’eco di quell’incidente rocambolesco risuonerà a lungo nella memoria di chi c’era quel giorno sull’autobus.