Philippe Lamarck è la vera storia alla base del film Il Menù della Felicità. Scopriamo chi è realmente il protagonista

Scopri la realtà dietro Philippe Lamarck, il protagonista del film “Il Menù della Felicità,” ispirato al ristorante inclusivo e innovativo di Parigi.





“Il Menù della Felicità” è un film francese del 2023 diretto da Hervé Mimran, che narra la storia di Philippe Lamarck, un celebre chef stellato costretto a reinventarsi professionalmente dopo essere stato licenziato. La sua vita prende una piega inaspettata quando trova lavoro in un ristorante inclusivo, gestito da Virginie, madre di Noé, un giovane autistico con un eccezionale talento per gli odori. Ma chi è veramente Philippe Lamarck nella realtà? Scopriamo di più sul personaggio ispirato a una storia vera.

Philippe Lamarck: la storia vera dello chef del film “Il Menù della Felicità”

Il personaggio di Philippe Lamarck, protagonista di Il Menù della Felicità, si basa su una figura reale, ma con un nome inventato per ragioni narrative. La pellicola trae ispirazione dal ristorante inclusivo di Parigi, conosciuto come La Belle Étincelle. Questa struttura unisce cucina di qualità e responsabilità sociale, impiegando giovani con disabilità cognitive.

La Belle Étincelle non è solo un locale, ma rappresenta un progetto educativo e di integrazione, dove Philippe (il vero chef) gioca un ruolo cruciale nel trasformare l’esperienza gastronomica offerta, elevandola tra i migliori ristoranti della città. Attraverso la sua storia, il film cerca di lanciare un messaggio di inclusività e speranza, dimostrando come la cucina possa diventare un mezzo per creare opportunità e abbattere pregiudizi.

Lo chef Philippe Lamarck: chi è nella realtà

Il vero Philippe Lamarck è stato lo chef di La Belle Étincelle, un ristorante unico nel suo genere situato nel 15° arrondissement di Parigi. Fondata nel settembre 2020 dall’associazione Tremplin Extraordinaire, questa iniziativa ha come obiettivo principale l’integrazione professionale e sociale delle persone con disabilità, come autismo e sindrome di Down. È un modello che enfatizza non solo la qualità del cibo, che è rigorosamente preparato con ingredienti locali e di stagione, ma anche il modo in cui il personale viene formata e supportato.

Ciò che rende La Belle Étincelle così speciale è l’attenzione verso i giovani con disabilità cognitive, che sono coinvolti attivamente nella cucina e nel servizio. Questi ragazzi lavorano fianco a fianco con chef professionisti, apprendendo le competenze necessarie e contribuendo a un ambiente di lavoro accogliente e stimolante. Questo approccio non solo fornisce loro un’opportunità di lavoro significativa, ma crea anche un’esperienza culinaria autentica per i clienti, che possono apprezzare non solo il cibo, ma anche la missione sociale dietro ogni piatto.

Il ristorante ha guadagnato visibilità per il suo innovativo modo di combinare l’arte culinaria e l’inclusione sociale, diventando un esempio di come i ristoratori possono impattare positivamente le comunità circostanti. In questo contesto, la vita di Philippe Lamarck, seppur rappresentata in forma romanzata nel film, riflette la dedizione e l’amore per la cucina che caratterizza molti chef che credono nella diversità e nell’inclusione.

In conclusione, la storia di Philippe Lamarck non è solo quella di un chef che trova una seconda possibilità, ma è un invito a riflettere sull’importanza dell’inclusione e sul potere della cucina di unire le persone, trasformando le sfide in opportunità. Il Menù della Felicità non è solo un film, ma anche uno stimolo a considerare come possiamo tutti contribuire a una società più inclusiva, dove ognuno ha un posto a tavola.