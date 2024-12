Piccola di 3 mesi non riesce a respirare, il traffico ferma il papà: soccorsa dai vigili a Napoli.

Una neonata di tre mesi con gravi difficoltà respiratorie è stata salvata grazie all’intervento immediato della Polizia Locale di Napoli, che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale





Una bambina di soli tre mesi ha vissuto momenti critici mercoledì 18 dicembre a Napoli, quando ha iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie mentre si trovava in auto con i genitori. La famiglia, nel tentativo di raggiungere l’ospedale pediatrico Santobono, è rimasta intrappolata nel traffico intenso di via Foria, una delle arterie centrali della città, congestionata in quel momento per via delle festività natalizie. La situazione è apparsa drammatica: il padre, disperato, è sceso dall’auto per cercare aiuto.

È stato proprio in quel momento che gli sguardi del genitore e di una pattuglia della Polizia Locale si sono incrociati. Gli agenti stavano transitando nella direzione opposta a bordo di un’autoradio dell’Unità Operativa Stella. Notando l’agitazione dell’uomo, i poliziotti si sono immediatamente fermati per comprendere la situazione. Il padre ha spiegato che la sua bambina era in condizioni critiche e che non riusciva a respirare. La piccola, già dimessa qualche giorno prima dallo stesso ospedale, sembrava essere nuovamente in pericolo di vita.

Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, hanno deciso di intervenire senza esitazione. Hanno caricato la madre e la neonata sull’auto di servizio e sono partiti a sirene spiegate verso l’ospedale Santobono. Durante il tragitto, altre pattuglie della Polizia Locale hanno collaborato per liberare gli incroci più trafficati e rendere il percorso il più rapido possibile. Nonostante il traffico intenso, la squadra è riuscita a raggiungere l’ospedale in meno di mezz’ora, consentendo alla piccola di ricevere cure tempestive.

Giunti al Santobono, la bambina è stata immediatamente ricoverata in codice rosso e affidata alle cure del personale sanitario. I medici le hanno diagnosticato una grave bronchiolite, una condizione respiratoria acuta che può risultare particolarmente pericolosa nei neonati. Grazie alla rapidità dell’intervento, la bambina ha iniziato a mostrare segni di miglioramento già nelle ore successive al ricovero.

L’episodio si è verificato intorno alle 12:30 nei pressi di piazza Carlo III, un’area spesso congestionata dal traffico cittadino. La prontezza degli agenti dell’Uo Stella è stata determinante per salvare la vita della neonata. Il loro intervento ha permesso di aggirare gli ostacoli del traffico e di raggiungere l’ospedale in tempi record.

In giornata, gli agenti hanno contattato i genitori per avere notizie sulle condizioni della bambina. I medici dell’ospedale hanno dichiarato la piccola fuori pericolo, ma hanno preferito non sciogliere immediatamente la prognosi. Dopo due giorni di ricovero e ulteriori controlli, la neonata è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa con i suoi genitori. Ora si trova al sicuro e potrà trascorrere le festività natalizie con la famiglia.

Questo episodio mette in evidenza non solo l’importanza del coordinamento tra le forze dell’ordine e il personale sanitario, ma anche il ruolo cruciale che la prontezza d’intervento può avere in situazioni di emergenza. La Polizia Locale di Napoli ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, anche nelle circostanze più difficili.

Il caso della bambina salvata dagli agenti ha suscitato grande emozione tra i residenti della città e sui social network, dove molti hanno espresso gratitudine verso le forze dell’ordine per il loro operato. “È stato un intervento straordinario”, ha commentato un cittadino su Facebook, “dimostra quanto sia importante avere persone pronte ad agire con coraggio e determinazione”.

La vicenda rappresenta anche un monito sull’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere nei bambini piccoli, soprattutto durante i mesi invernali, quando le infezioni respiratorie sono più frequenti. La bronchiolite, come confermato dai medici del Santobono, può evolvere rapidamente e richiede un trattamento immediato per evitare complicazioni.

Il Natale della famiglia napoletana sarà sicuramente diverso quest’anno: un momento che poteva trasformarsi in tragedia si è invece concluso con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale. Gli agenti coinvolti nell’operazione hanno ricevuto numerosi ringraziamenti non solo dai genitori della bambina, ma anche dalla comunità locale, che ha riconosciuto il valore del loro gesto.

L’intervento degli agenti dell’Uo Stella dimostra come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza in situazioni critiche. La rapidità con cui hanno agito e la capacità di coordinarsi con altre pattuglie per garantire un percorso veloce verso l’ospedale sono stati fattori determinanti per il salvataggio della neonata.

La piccola ora si trova a casa con mamma e papà, pronta a festeggiare il Natale circondata dall’affetto della sua famiglia. Un finale felice che non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la dedizione degli agenti della Polizia Locale di Napoli, che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia importante essere al servizio della comunità