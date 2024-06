Pier Silvio finalizza il prestito e diventa proprietario della superba residenza a Portofino: quando si trasferirà con la compagna Silvia Toffanin e i bambini

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, consolida il suo legame con Portofino acquistando una lussuosa villa e pianificando un futuro residenziale per la sua famiglia.





PORTOFINO, Italia – Il legame tra Pier Silvio Berlusconi e Portofino si fa sempre più profondo. Le immagini che lo mostrano a passeggio o al mare con la compagna Silvia Toffanin e i loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina testimoniano il suo affetto per la cittadina ligure. Ma ora, secondo quanto riportato dalla sezione Economia del Corriere della Sera, questo legame diventa ancora più stretto.

Pier Silvio Berlusconi Acquista la Villa di Portofino

Recentemente, Pier Silvio ha deciso di intestarsi personalmente la super villa di Portofino che aveva acquistato indirettamente due anni fa per circa 20 milioni di euro. Questa decisione è stata presa dopo aver chiuso il mutuo e liberato l’immobile da qualsiasi impegno bancario, indicando chiaramente l’intenzione di fare di questa prestigiosa residenza la casa di famiglia.

Villa San Sebastiano: Una Dimora Prestigiosa

La villa, conosciuta come Villa San Sebastiano, è una delle più belle del luogo, con i suoi 1.300 metri quadrati sospesi sul Golfo del Tigullio. Attualmente, Pier Silvio e la sua famiglia vivono in affitto nel Castello di Paraggi (noto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure. Sebbene i lavori di ristrutturazione della nuova villa siano in fase finale, sono ancora necessari interventi sull’accesso diretto al mare, un aspetto fondamentale per Pier Silvio.

Fiorello, durante il suo show Viva Rai 2, aveva scherzato sul trasloco di Pier Silvio nella nuova casa, sottolineando la portata dell’acquisto: “Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin.”

Una Storia d’Amore Lontano dai Riflettori

Silvia Toffanin, 44 anni, e Pier Silvio, 54 anni, si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui non era ancora amministratore delegato di Mediaset, incarico che avrebbe assunto nel 2015. Dopo nove anni insieme, nel 2010 è nato il loro primo figlio, Lorenzo Mattia, e nel 2015 è nata Sofia Valentina. I due non si sono mai sposati, ma nel 2019 si è diffusa la notizia di un possibile matrimonio in gran segreto.

Riservatezza e Vita Privata

La coppia è nota per la loro estrema riservatezza, non possedendo profili social e mantenendo la loro vita privata lontano dai riflettori. Le rare immagini che li ritraggono insieme fuori dagli impegni lavorativi sono sempre molto apprezzate dai fan. Portofino rimane un luogo speciale per la famiglia, dove trovano momenti di tranquillità e relax lontano dalla frenesia di Milano.

L’acquisto della villa a Portofino da parte di Pier Silvio Berlusconi non solo rafforza il suo legame con la cittadina ligure, ma rappresenta anche un passo significativo verso la creazione di un rifugio familiare. Con la ristrutturazione in corso e i piani futuri, è evidente che Portofino continuerà a essere un punto di riferimento importante per la famiglia Berlusconi-Toffanin.