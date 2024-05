Piero Chiambretti: ‘Darei la vita per mia figlia Margherita’

Il celebre conduttore televisivo Piero Chiambretti prova profondo amore per sua figlia, Margherita. Nonostante la fine del suo rapporto con l’ex compagna e madre di Margherita, Federica Laviosa, Piero ha continuato ad avere un ruolo significativo nella vita della sua bambina. Questo è evidente nelle molte immagini che condivide sui social media, raffiguranti momenti trascorsi insieme. Il nome di Margherita è presente nel titolo dell’autobiografia di Chiambretti, “Chiambretti – Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita”. Chiambretti sottolinea nel libro: “Margherita l’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”. Attualmente, il presentatore ha difeso la sua dedizione per la figlia nel contesto di una controversia legale con l’ex compagna riguardo l’assegno di mantenimento da versare a Margherita, dichiarando: “Per mia figlia darei la vita, a lei dedico tutto il mio tempo”.





Margherita, nata nel 2011, è la figlia dell’illustre presentatore dello show, Piero Chiambretti. Durante una conferenza stampa, Piero ha rivelato la presenza di sua figlia, specificando però che la tratterà come tutti gli altri bambini, senza mai menzionare che è sua figlia e mantenendo sempre un comportamento rispettoso. Margherita è figlia dell’unione tra Piero e Federica, un legame che si è concluso nel 2016.

“Oggi ci sono molti programmi che coinvolgono bambini, ma nella storia della televisione italiana non c’è mai stato un programma con cento bambini che parlano contemporaneamente, pongono domande e sono i veri protagonisti nello stesso studio. È un piccolo record. Gli ospiti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei più giovani, che faranno domande spesso insolite e sorprendenti. Questo progetto è un’idea che ho avuto per molti anni, da quando è nata mia figlia. Ecco perché Margherita sarà nel gruppo dei bambini, ma non sarà mai indicata come la figlia del conduttore”, ha spiegato Piero.

La relazione tra Piero e Federica ha preso termine nel 2016. Non si conoscono i motivi dello scioglimento di questo legame importante per entrambi. Nel 2022, Piero ha richiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia da 3000 a 800 euro al mese. Le ragioni di tale decisione risiedono nel notevole calo delle sue entrate mensili, e nell’inquietudine che Federica potesse utilizzare tali fondi “per le sue personalissime esigenze”. Nonostante un incontro in tribunale a Torino non sia riuscito a attenuare le tensioni tra Piero e Federica, il presentatore ha negato, tramite i suoi legali, le voci secondo cui avesse intenzione di dimezzare il sostegno finanziario fornito per la figlia. “Il suo unico obiettivo è assicurare il benessere della figlia. Fino ad oggi ha versato circa un milione di euro. Intende solo soddisfare tutte le esigenze della figlia”, ha dichiarato il suo avvocato. Tuttavia, il tribunale di Torino ha respinto la richiesta di Piero.