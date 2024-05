Piero Chiambretti parla della madre: “Era avanti con i tempi e senza inibizioni”

Piero Chiambretti ha avuto un legame molto stretto con sua madre, Felicita, deceduta quattro anni fa a seguito di una crisi respiratoria dovuta al covid.





Questa sera, l’amatissimo presentatore sarà l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Belve, trasmessa su Raidue alle 21:30. Sarà intervistato da Francesca Fagnani, l’apprezzata conduttrice della trasmissione. Felicita Chiambretti, la madre di Piero, era una poetessa e autrice di canzoni molto talentuosa. Divenne madre a soli 19 anni e dovette crescere suo figlio da sola. Purtroppo, è deceduta all’età di 83 anni a causa del coronavirus che ha provocato una crisi respiratoria.

Piero ha parlato spesso del suo rapporto con la madre, e ha espresso il profondo dolore che ha provato al momento della sua scomparsa. Ha dichiarato: “La sua partenza mi ha devastato, ma adesso mi ha fatto diventare più forte. Solo il coraggio e la determinazione possono alleviare un dolore così intenso. Sono certo che un giorno ci rincontreremo”. Con il suo successo, Piero ha potuto migliorare la vita di sua madre, la quale, secondo le sue parole, era una donna moderna che aveva fatto scelte difficili: “La mia infanzia non è stata facile, mia madre ha lottato per entrambi, ma con grande orgoglio abbiamo trasformato un inizio difficile in un successo. Il giorno in cui ho potuto dirle: ‘mamma, non devi più lavorare, ci penso io’, è stato il più bello della mia vita. Da allora, le cose sono cambiate per il meglio”.