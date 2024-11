Pietro e Maria scomparsi a pochi giorni dal matrimonio: ansia a Frattamaggiore

Novelli sposi, Pietro e Maria Montanino, sono scomparsi nel nulla a pochi giorni dal loro matrimonio, lasciando la comunità di Frattamaggiore nel Casertano in ansia e preoccupata. La coppia, residente a Cesa, nel Casertano, è sparita martedì 29 ottobre, dopo aver lasciato i loro due figli dai nonni. Il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha lanciato un appello urgente per la scomparsa, chiedendo ai cittadini di fornire qualsiasi informazione utile per ritrovarli. Anche il parroco del Parco Verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, si è unito all’appello per ritrovare i due giovani.





Le ricerche sono già in corso e coinvolgono le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della compagnia di Caivano, che stanno perlustrando il territorio. La preoccupazione per la scomparsa di Pietro e Maria si sta diffondendo nelle comunità del Napoletano e del Casertano.

Pasquale, il papà di Pietro, ha lanciato un appello sui social: “Aiutateci. Sono scomparsi mio figlio Pietro e sua moglie Maria”.

Le dichiarazioni del sindaco e del parroco dimostrano l’unità della comunità nel cercare di ritrovare la coppia scomparsa. Il mistero sulle loro tracce continua a tenere in ansia la piccola cittadina di Frattamaggiore e le zone circostanti.

La scomparsa dei due giovani ha scosso profondamente la comunità locale, che si sta mobilitando per diffondere la notizia e raccogliere qualsiasi informazione utile alle ricerche.

Le autorità stanno indagando sulla vicenda e i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine per aiuto nelle ricerche. La speranza è che Pietro e Maria vengano ritrovati al più presto sani e salvi.

La scomparsa dei due coniugi è avvolta nel mistero e l’intera comunità si stringe attorno alla loro famiglia nella speranza di riabbracciarli al più presto.