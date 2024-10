Un ristorante pizzeria nel Wisconsin è finito sotto i riflettori per una spiacevole disavventura: per giorni ha servito pizza accidentalmente con olio alla cannabis, portando numerosi clienti in ospedale. Il dipartimento di sanità pubblica ha emesso un urgente avviso di allerta alimentare, citando il rischio di contaminazione e i possibili sintomi correlati all’assunzione di THC.

Errore nella preparazione della pizza: il caso del Famous Yeti’s Pizza

Il ristorante Famous Yeti’s Pizza, situato a Stoughton, nel Wisconsin, è sotto inchiesta dopo che diversi clienti si sono sentiti male dopo aver consumato la loro pizza. I medici, allertati dalla presenza di sintomi compatibili con l’intossicazione da THC, hanno iniziato a indagare sulle origini di questi malesseri. Tutti i pazienti avevano un elemento in comune: avevano mangiato presso lo stesso locale, portando così all’immediata attivazione delle procedure di emergenza da parte delle autorità sanitarie.





Dopo le indagini iniziali, è emerso che l’impasto utilizzato per la pizza era stato inavvertitamente preparato con olio alla cannabis. Questo ingrediente contaminante è stato servito ai clienti tra il 22 e il 24 ottobre, periodo durante il quale molti hanno riportato sintomi di disagio.

Reazione delle autorità e misure correttive

Il dipartimento di sanità pubblica locale ha rapidamente emesso un avviso pubblico, raccomandando ai cittadini di eliminare qualsiasi pizza acquistata nel ristorante durante i giorni di contaminazione. “Vogliamo assicurarci che tutti i prodotti potenzialmente contaminati vengano distrutti”, ha affermato il direttore dell’ente, avvertendo i consumatori di contattare un medico in caso di sintomi post-consumo. Tra i segnali di allerta individuati ci sono vertigini, aumento della pressione sanguigna e ansia.

Vertigini.

Aumento della pressione sanguigna.

Aumento della frequenza cardiaca.

Nausea e vomito.

Ansia e attacchi di panico.

Paranoia e allucinazioni.

Difficoltà di memoria a breve termine.

Distorzione temporale.

Sonnolenza.

Il ristorante ha successivamente rilasciato una dichiarazione ufficiale scusandosi per l’errore, spiegando che l’olio utilizzato era stato accidentalmente mescolato poiché proveniva da una zona di stoccaggio condivisa con un altro locale. “Dopo aver ricevuto segnalazioni di reazioni fisiche anomale, abbiamo attivato un’indagine congiunta con la polizia di Stoughton e gli enti sanitari”, ha confermato il portavoce del ristorante.

Inoltre, il dipartimento di sanità ha confermato che il Famous Yeti’s Pizza opera in un edificio condiviso da diversi altri ristoranti, rendendo la questione della contaminazione un problema potenziale per il settore. Le autorità stanno ora collaborando con il ristorante per rivedere e migliorare i protocolli di sicurezza alimentare, assicurandosi che incidenti simili non si ripetano in futuro.