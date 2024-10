Polemica in Rai tra Asia Argento e Rosita Celentano: “Stai tranquilla e non rompere le scatole”

Uno scontro acceso tra Asia Argento e Rosita Celentano è avvenuto nell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il comedy show in onda su Rai3 condotto da Piero Chiambretti. Le due opinioniste si sono confrontate duramente durante le prove del programma. Argento ha accusato Celentano di non rispettarla, alzandosi prima di ascoltare il suo editoriale. Il conduttore è intervenuto tentando di calmare la situazione: stiamo come una famiglia, cerchiamo di essere più allegri. Il video di questo fuori onda è stato pubblicato sui social sull’account ufficiale della Rai, creando la possibilità che fosse una gag per attrarre gli spettatori, dato che l’ultima puntata è andata in onda il 17 ottobre.





Il litigio tra Rosita Celentano e Asia Argento è avvenuto durante le prove di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo aver provato il suo editoriale, Celentano si è allontanata per rivedere il testo. La sua parte riguardava una riflessione sulle nonne moderne, più interessate al proprio aspetto fisico che alla famiglia. Dopo la lettura, prima del turno di Argento, Celentano ha detto: “Vado a correggere”. Asia ha mostrato il suo disappunto: “Ah, lei nemmeno ascolta la Rosita. Fa come le pare. Rimani qui e ascolta, noi abbiamo ascoltato te, quindi ora tu ascolti me”, ha urlato alla collega.

“Asia però abbassa i toni, cavolo”, ha risposto Celentano. A quel punto, si è inserito Piero Chiambretti: “Dai, siamo una famiglia, diciamo le cose in modo più allegro”. La risposta di Asia Argento è stata piccata: “Sì, e c’è sempre quella rompica**o nella famiglia. Rimani ferma e ascolta gli altri. Siamo qui, facciamo insieme il lavoro, poi quando finiamo ci alziamo e ce ne andiamo”. La conduttrice ha ricordato a Asia che non può decidere tutto da sola: “Non puoi sapere dove stavo andando; io stavo andando a sedermi lì, ma non è compito tuo, fai il tuo lavoro. Invece di criticare tutti”.

Asia Argento e Rosita Celentano fanno parte del cast di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Dall’inizio della nuova stagione, Asia Argento e Rosita Celentano sono entrate ufficialmente nella squadra di Piero Chiambretti. Insieme ad Alba Parietti, sono le editorialiste fisse, scelte dal conduttore per dare il loro parere sui vari temi affrontati nel programma. In una delle ultime puntate, Argento ha parlato del Movimento Me Too, di cui è stata una delle prime sostenitrici: “Con il Me Too volevamo fermare un mostro, ma il mostro è diventato il movimento stesso. Parafrasando Hollywood, è iniziato come un documentario di denuncia per poi diventare un filmetto erotico tipo ‘Proposta indecente’. E la colpa è dei media, che sono i veri colpevoli, perché invece di stare dalla parte delle vittime come me, che hanno denunciato, hanno manipolato e distorto le nostre storie, rovinando la vita di molte di noi”.