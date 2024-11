Polemiche al Grande Fratello: cresce la pressione per l’espulsione di Lorenzo Spolverato, anche i vip si schierano contro di lui

La permanenza di Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello continua a generare polemiche, con una parte sempre più ampia del pubblico che chiede la sua squalifica. L’hashtag #LorenzoFuori è diventato una tendenza sui social, raccogliendo migliaia di commenti critici verso il comportamento del modello, considerato aggressivo e sopra le righe. A queste voci si sono aggiunte anche quelle di alcuni ex concorrenti e personaggi noti della televisione, amplificando ulteriormente il dibattito.





Il pubblico sembra essere particolarmente deluso dalla gestione del caso da parte del conduttore Alfonso Signorini. Durante una recente puntata, Signorini si è limitato a richiamare Lorenzo per i suoi atteggiamenti, un gesto ritenuto insufficiente da molti spettatori. In passato, altri concorrenti sono stati squalificati per comportamenti giudicati meno gravi, e questa disparità di trattamento ha alimentato sospetti su una presunta protezione accordata al modello. Alcuni hanno inoltre criticato la scelta di riportare in televisione dettagli sul passato difficile di Lorenzo, percependola come una strategia per giustificare o “ripulire” la sua immagine.

Lorenzo Spolverato, fidanzato di Shaila Gatta, è finito al centro delle critiche non solo per i suoi atteggiamenti verso gli altri concorrenti, ma anche per alcune dichiarazioni che molti hanno definito arroganti. Durante uno degli episodi, Lorenzo si è autoproclamato un “dio agli occhi di Helena Prestes”, una frase che ha suscitato ironia e reazioni negative sui social.

Anche i festeggiamenti per il compleanno di Lorenzo, celebrati con un post sui canali ufficiali del reality, non sono passati inosservati. Alcuni commenti da parte di ex concorrenti del Grande Fratello hanno acceso ulteriori polemiche. Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, ha scritto sarcasticamente: “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri”, un chiaro riferimento all’autodefinizione di Lorenzo. Anche Nikita Pelizon, vincitrice di una precedente edizione del reality, ha commentato ironicamente: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica.”

La critica verso Lorenzo non si limita agli ex gieffini. Carlotta Dell’Isola, che aveva condiviso un’esperienza televisiva con lui a Temptation Island, ha espresso il suo stupore per il cambiamento del modello. In un’intervista a Lollo Magazine, Carlotta ha ricordato il Lorenzo che aveva conosciuto anni fa, descrivendolo come una persona completamente diversa: “Quattro anni fa era un cucciolino, eravamo sempre insieme. Ora lo vedo cambiato, non in positivo.” E ancora: “Quando ha fatto la presentazione al Grande Fratello, gli ho scritto: spacca tutto, fai vedere la persona che sei. Ma non in questo modo.”

Le critiche non sembrano scalfire Lorenzo, che continua a mostrarsi sicuro di sé all’interno della casa, ma il malcontento cresce anche tra gli altri concorrenti. Le sue interazioni con gli inquilini sono spesso tese, alimentando una dinamica conflittuale che sta polarizzando l’opinione pubblica. Alcuni spettatori hanno sottolineato come il comportamento del modello rischi di compromettere l’atmosfera del programma, trasformandolo in un contesto poco piacevole da seguire.