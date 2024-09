Pompa di benzina fornisce carburante senza costi, la notizia si sparge e molti si presentano con bidoni: 3mila litri spariti

Un guasto a una stazione di servizio di Palermo ha scatenato il panico, permettendo a molte persone di rifornirsi di carburante senza pagare nulla e causando un ammanco di migliaia di litri.





Nel corso del fine settimana, un distributore di carburante a Palermo ha subito un guasto tecnico che ha consentito a chiunque di ottenere benzina gratis. Questo strano evento ha generato una vera e propria corsa al rifornimento, culminando in un eccesivo ammanco di ben 3mila litri di carburante. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi, nella stazione di servizio situata in via Pallavicino, dove si sono verificati momenti da assalto.

Le scene che si sono presentate ai passanti hanno descritto una situazione di notevole imbarazzo: auto e persone in coda, un incessante via vai di persone che continuava davanti alla medesima pompa di benzina. Tuttavia, la conferma di ciò che stava accadendo è giunta solo la mattina seguente, quando il titolare del distributore ha notato un importante ammanco di carburante, senza alcun introito a fronte della moltitudine di utenti che accedevano liberamente al servizio. Il problema risiedeva in uno degli impianti self-service che, rimasto costantemente aperto, ha dato la possibilità a chiunque di rifornirsi alzando semplicemente la pistola.

Il Passaparola che Ha Scatenato il Caos

Dopo le prime segnalazioni che giungevano al distributore, la voce della benzina gratuita si è rapidamente propagata per tutto il quartiere, attirando una folla sempre maggiore. La rumorosità del passaparola ha dunque svolto un ruolo cruciale nella diffusione della notizia. Decine di persone hanno affollato l’area, approfittando della possibilità di rifornire non solo le loro autovetture, ma anche motorini e altre tipologie di mezzi di trasporto. Alcuni tra i partecipanti, non soddisfatti del primo rifornimento, sono persino tornati più volte, mentre altri hanno pensato bene di presentarsi sul luogo con taniche e bidoni, cercando di riempirli con la preziosa benzina.

Di fronte alla drammatica scoperta di quanto accaduto, il benzinaio non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Le indagini sono attualmente effettuate dai poliziotti che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia della stazione di servizio che dei dintorni, nel tentativo di identificare le tantissime persone che hanno sfruttato il guasto per rifornirsi gratuitamente.

Conseguenze Legali per i Trasgressori

Quella che si è rivelata un’azione chiaramente fraudolenta, non potrà di certo passare inosservata. Tutti coloro che sono stati sorpresi a rifornirsi senza pagare rischiano seriamente la denuncia per furto o appropriazione indebita. In aggiunta, va evidenziato che, nel caso in cui si proceda a un processo in sede civile, i responsabili potrebbero essere obbligati a rimborsare il gestore della pompa di benzina, restituendo i soldi sottratti indebitamente. Questo episodio non è solo un monito per chi pensa di poter approfittare di situazioni del genere, ma anche una chiara dimostrazione di come la tecnologia e i sistemi di sicurezza siano essenziali per garantire il corretto funzionamento di tali servizi.

Il caso ha sollevato interrogativi anche sulla manutenzione degli impianti e sulla necessità di una maggiore attenzione per prevenire situazioni analoghe in futuro, specialmente in un periodo in cui il costo della vita sta aumentando e il carburante può rappresentare un’uscita economica significante.