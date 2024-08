Ponza: vandalizzato un simbolo locale, decapitata la statua di Padre Pio

L’increscioso atto vandalico è avvenuto sull’isola di Ponza durante la notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto. Ignoti hanno decapitato la statua di Padre Pio, situata in località Tre Venti. Questo monumento, donato nel 2009 da un gruppo di fedeli alla chiesa di Ponza Porto, era già stato danneggiato in un precedente episodio nel 2019.





Le circostanze di questo nuovo gesto vandalico sono ancora da chiarire. Potrebbe trattarsi di una sfida tra giovani in cerca di bravate o di un atto di vandalismo compiuto da un gruppo di turisti in preda all’euforia. Ciò che è certo è che la comunità locale è profondamente colpita e rattristata. La parrocchia e i fedeli sono uniti nell’esprimere il loro sgomento per un gesto che calpesta valori fondamentali.

Aperta un’indagine sull’atto vandalico

I carabinieri, giunti sul posto, hanno provveduto a recuperare la testa della statua di Padre Pio per avviare un intervento di restauro. L’episodio ha generato una reazione di rabbia e delusione tra i residenti, i quali considerano questo gesto un attacco diretto alla loro identità culturale e religiosa. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i colpevoli di questo vile atto.

Decapitata la statua di Padre Pio: la rabbia del sindaco di Ponza

Il sindaco di Ponza, Franco Ferraiuolo, ha espresso il suo profondo sdegno attraverso un post su Facebook. Le sue parole evidenziano una società che sembra aver smarrito il senso di fratellanza, di buoni sentimenti e di rispetto dei valori. “Un gesto così ignobile e odioso ferisce Ponza nella sua più profonda essenza civile e religiosa”, ha affermato il primo cittadino, sottolineando quanto sia fondamentale coltivare la cultura e i valori che ci uniscono.

In risposta a questo atto di vandalismo, molti residenti stanno organizzando eventi per promuovere il rispetto e il dialogo all’interno della comunità. È un momento cruciale per riflettere e ripristinare un senso di civiltà, affinché episodi del genere non accadano più. Non resta che sperare che la bellezza e la spiritualità di Padre Pio tornino a brillare sull’isola, rappresentando un ponte di unione tra i suoi abitanti.