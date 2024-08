Posillipo, giovane di 22 anni muore in un brutto incidente in moto: schianto avvenuto in via Manzoni a Napoli

Un giovane di 22 anni perde la vita in un tragico incidente stradale a Posillipo, mentre era alla guida di una moto Aprilia RS660.





Una drammatica giornata si è consumata a Posillipo, dove un giovane di 22 anni è tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in sella a una moto Aprilia RS660. L’incidente è avvenuto lungo via Manzoni, nei pressi del civico 215, e non lontano dall’ospedale Fatebenefratelli. Per motivi ancora da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato, finendo sbalzato sul marciapiede. Gli immediati soccorsi hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale, ma nonostante i rapidi tentativi di medici e infermieri di salvargli la vita, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le prime informazioni sull’accaduto sono frammentarie e la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Sul luogo dell’incidente si sono attivate le unità della Polizia Locale di Napoli, specificamente il reparto Infortunistica Stradale, sotto la direzione del Comandante Generale Ciro Esposito. Secondo le informazioni iniziali, il giovane avrebbe perso il controllo della moto per motivi che necessitano ulteriori accertamenti, collidendo violentemente contro il marciapiede. Nonostante l’attivazione tempestiva dei soccorsi e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso una volta giunto in pronto soccorso.

L’automezzo coinvolto è stato sequestrato per le indagini, mentre il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli è stato messo al corrente della situazione, stabilendo il sequestro della moto e l’assegnazione della salma. La Polizia Locale, coadiuvata dall’Unità Operativa Infortunistica Stradale, ha svolto rilievi tecnici sul posto, interrogando i testimoni presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire dettagliatamente la dinamica dello scontro. Al momento, non emergono evidenze di altri veicoli coinvolti, ma le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte di questo tragico evento.

La comunità è scossa da questa notizia, ricordando l’importanza di una guida sicura e il rispetto delle normative stradali per prevenire simili incidenti in futuro.