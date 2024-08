Potocka collassa in piscina durante le Olimpiadi ed è stata trasportata via in barella, necessitando di una maschera d’ossigeno

Una nuotatrice slovacca di 21 anni ha accusato un malore al termine della batteria dei 200 metri misti femminili. È collassata poco dopo aver lasciato la piscina ed è stata trasportata, cosciente, al centro medico.





La nuotatrice Tamara Potocka ha subito un collasso dopo la competizione nei 200 metri misti femminili, classificandosi settima nella terza manche delle Olimpiadi. Dopo aver lasciato l’acqua, ha avuto un crollo e, mentre veniva trasportata su una barella, indossava una maschera d’ossigeno. È stata immediatamente condotta al centro medico per ulteriori accertamenti e le sue condizioni risultano stabili.

Il suo tempo di 2’14″20 non le ha permesso di accedere alle semifinali della sua prima Olimpiade, sebbene sia riuscita a migliorare di quasi 2 secondi rispetto al record nazionale stabilito ai Campionati Europei di Belgrado lo scorso giugno.

Potocka aveva inizialmente ottenuto una buona partenza, posizionandosi al primo posto dopo la frazione iniziale della specialità farfalla, ma non è riuscita a mantenere il ritmo necessario, scivolando in sesta posizione senza possibilità di recupero e concludendo a +4.30 secondi dalla vincitrice, la canadese Summer McIntosh, favorita per la medaglia d’oro.