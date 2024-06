Previsioni astrologiche di Paolo Fox: Oroscopo fino al 30 giugno

Le previsioni settimanali per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cominciamo con le previsioni dei primi quattro segni zodiacali secondo l’oroscopo fino al 30 giugno stilato dal celebre astrologo Paolo Fox. Per l’Ariete, si prospetta un periodo di amore intenso, anche se qualche nervosismo potrebbe fare capolino. Sul lavoro, l’Ariete potrebbe incontrare delle difficoltà nel portare a termine progetti, accrescendo un senso di insoddisfazione verso la fine del mese. I nati sotto il segno del Toro beneficeranno di una Luna favorevole intorno al 26 giugno, periodo perfetto per curare nuovi progetti lavorativi con attenzione. Non devono temere di essere sulla strada sbagliata. Luglio sarà determinante per rimettersi in carreggiata e vivere un periodo di grande trasporto amoroso. Per i Gemelli, il desiderio di vivere un amore disimpegnato sarà dominante. Potrebbe essere saggio rimandare decisioni importanti in ambito sentimentale. Sul lavoro, sono in attesa di una risposta cruciale. Il Cancro concluderà il mese con Venere e Marte a favore, incoraggiando incontri significativi che comunque è meglio rimandare a luglio.





Oroscopo fino al 30 giugno per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Passiamo agli altri segni. Secondo le previsioni delle prossime settimane stilate da Paolo Fox, il Leone avrà l’opportunità di organizzare qualcosa di piacevole e chi lavora in proprio dovrebbe preparare un piano B. Dopo un periodo di preoccupazioni amorose, ci sarà un netto recupero. La Vergine riceverà il supporto dei colleghi dopo un lungo periodo di incertezze. I nati sotto questo segno stanno cercando l’amore, ma preferiscono evitare complicazioni. La Luna non sarà più in opposizione verso la fine del mese, facilitando relazioni e progetti. Per la Bilancia, il desiderio di conquistare il cuore di una persona speciale sarà forte, sebbene piccole asperità nella sfera emozionale potranno sorgere. Ci sono novità promettenti nella sfera professionale. I nati sotto il segno dello Scorpione devono evitare di imporre la loro volontà nella relazione di coppia. Alcuni progetti richiederanno fatica, ma vale la pena uscire dal guscio per realizzarli.

Paolo Fox svela il futuro in amore e lavoro

Concludiamo con le previsioni degli ultimi segni zodiacali di Paolo Fox per amore e lavoro. Il Sagittario dovrebbe programmare attività piacevoli con il partner entro l’estate, grazie a Venere non più in opposizione e una Luna favorevole che sostiene alla fine del mese di giugno. Il Capricorno attraverserà un periodo di nervosismo, circondato da persone fastidiose. La Luna favorevole porterà incontri fortunati e occasioni per risolvere questioni professionali. L’Acquario chiuderà il mese con la Luna nel segno, ma potrebbe riemergere una vecchia disputa. Una proposta interessante potrebbe arrivare all’orizzonte. Infine, i Pesci concluderanno il mese in grande stile, soprattutto in amore, e avranno l’opportunità di cogliere una splendida occasione lavorativa.