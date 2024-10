Previsioni del tempo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 30 ottobre 2024: cieli sereni e sole brillante

La giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, porta con sé cieli sereni e temperature miti a Roma e nel Lazio. Scopriamo le previsioni meteo per Halloween, un giorno in cui il clima quasi estivo ci invita a festeggiare.

Oggi a Roma, le previsioni meteo per Halloween indicano un cielo sereno e sole splendente. Le temperature si mantengono su valori piacevoli, con minime registrabili non al di sotto dei 9 gradi in alcune zone come Viterbo. Le massime, invece, raggiungono punte di 23 gradi a Roma, Latina e Frosinone, rendendo questa giornata alquanto invitante per le celebrazioni del 31 ottobre.





Il meteo a Roma: una giornata di sole

In capitale, le ore diurne porteranno un clima gradevole, con temperature massime attese di circa 23 gradi centigradi e minime di 12 gradi. Secondo Meteo.it, non sono previste piogge e i venti si manterranno leggeri, favorendo così una condizione ideale per eventi all’aperto e feste di Halloween.

Situazione meteo nelle province del Lazio

Le condizioni atmosferiche si mantengono simili anche nelle province del Lazio, dove il sole sarà dominante. In particolare:

Viterbo: La provincia mostra le temperature più fresche, con minime a 9 gradi e massime che arrivano fino a 21 gradi centigradi.

Frosinone: Le minime si aggirano attorno ai 13 gradi, con massime al limite dei 23 gradi, garantendo così una giornata confortevole.

Latina: Qui le temperature sono leggermente più elevate, con minime a 15 gradi e massime di 23 gradi centigradi.

In tutte le province, i venti rimarranno deboli e non si prevedono precipitazioni, permettendo così di godere appieno delle tradizioni di Halloween. Questo clima sereno e le temperature piacevoli rappresentano una rarità in questa stagione, ma fortunatamente favorevoli per chi desidera festeggiare all’aperto.